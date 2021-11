🇮🇹 Atalanta – Manchester United 🇬🇧 Typy, kursy (2.11.2021)

Ole Gunnar Solskjaer i Manchester Untied borykaj膮 si臋 ostatnio ze sporymi problemami. Co prawda zwyci臋stwem nad Tottenhamem norweski trener kupi艂 sobie jeszcze troch臋 czasu ale jako posada zdaje si臋 nadal wisie膰 na w艂osku. Czy we wtorkowym meczu z Atalant膮, Solskjaer zagra o posad臋?聽

Atalanta – Manchester United zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Atalanta nie notuje w tym sezonie jakich艣 specjalnych rezultat贸w, jednak nie mo偶na tak偶e powiedzie膰, 偶e Gian Piero Gasperiniego zawodz膮. W艂oski zesp贸艂 gra na swoim poziomie co pozwala im plasowa膰 si臋 na pi膮tym miejscu w tabeli Serie A i wci膮偶 pozostawa膰 powa偶nym kandydatem do awansu do fazy pucharowej tegorocznej Ligi Mistrz贸w. Po zwyci臋stwie z Young Boys i remisie z Villarealem, Atalanta zajmuje trzecie miejsce w grupie. Punkty zdobyte w meczu z Czerwonymi Diab艂ami mog艂y by da膰 zespo艂owi z Serie A minimaln膮 przewag臋 nad bezpo艣rednimi konkurentami w walce o awans.

Manchester United na pewno nie da jednak za wygran膮. Czerwone Diab艂y potrzebuj膮 odzyska膰 sw贸j rytm z pocz膮tku sezonu, gdy偶 w ostatnich spotkaniach po prostu zawodz膮. Wydawa艂o si臋, 偶e pora偶ka 0:5 z Liverpoolem przela艂a czar臋 goryczy, jednak w艂a艣ciciele klubu wykazali si臋 spor膮 cierpliwo艣ci膮 i pozwolili kontynuowa膰 Ole Gunnarowi Solskjaerowi prac臋 z zespo艂em. Ewentualna pora偶ka z Atalant膮 mog艂aby sprawi膰, 偶e pok艂ady cierpliwo艣ci Glazer贸w si臋 wyczerpi膮 i norweski szkoleniowiec straci prac臋. Wtorkowy mecz b臋dzie wi臋c dla Czerwonych Diab艂贸w podw贸jnie wa偶ny.

Atalanta – Manchester United nasze typy

Bukmacherzy uznaj膮 dru偶yn臋 Czerwonych Diab艂贸w za minimalnego faworyta tego spotkania. Nie zdziwi艂oby nas jednak gdyby Atalanta zdo艂a艂a wyrwa膰 United cho膰 jeden punkt.

Atalanta – Manchester United | Typ: remis 4.0 @ Superbet

Atalanta – Manchester United | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.50 @ Superbet

Atalanta – Manchester United kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Atalanty, kurs: 3.15

remis, kurs: 4.0

wygrana Manchesteru, kurs: 2.33

Atalanta – Manchester United fakty meczowe

Manchester United wygra艂 zaledwie dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Atalanty pada艂y przynajmniej cztery gole

W ostatnich pi臋ciu meczach Manchester United straci艂 艂膮cznie dziesi臋膰 goli

Atalanta – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Atalanta – Lazio 2:2

Sampdoria – Atalanta 1:3

Atalanta – Udinese 1:1

Manchester United – Atalanta 3:2

Empoli – Atalanta 1:4

Manchester United – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Manchester United 0:3

Manchester United – Liverpool 0:5

Manchester United – Atalanta 3:2

Leicester – Manchester United 4:2

Manchester United – Everton 1:1