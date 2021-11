🇩🇪 Wolfsburg – Salzburg 🇦🇹 Typy, kursy (2.11.2021)

Mecz Wolfsburg – Salzburg w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów będzie szczególnie ważny dla gospodarzy, jeżeli myślą oni jeszcze o awansie do kolejnej rundy tych rozgrywek.

Wolfsburg – Salzburg zapowiedź (wtorek, 18:45)

Po 3 rozegranych meczach, za sprawą 2 remisów i 1 porażki, Wolfsburg znajduje się z 2 punktami na ostatnim miejscu w grupie G. Sytuacja wydawać by się mogło tragiczna w rzeczywistości wcale taka jednak nie jest. Wszystko dlatego, że Sevilla oraz Lille także nie zachwycają i niemiecka ekipa nadal ma o co grać. Kolejna porażka może to jednak szybko zmienić.

Wolfsburg gra ostatnio w kratkę, ale w weekend pokonał na wyjeździe Bayer. Pewnie przewodzący w lidze austriackiej Salzburg nieoczekiwanie zremisował z kolei z Ried. Goście są jednak w o tyle komfortowym położeniu na krajowym podwórku, że taki rezultat nie robi im krzywdy, więc niewykluczone, że już oszczędzali się oni na mecz Ligi Mistrzów. Salzburg jest ponadto w tym sezonie niepokonany, więc gospodarzy z pewnością czeka ciężkie spotkanie.

Wolfsburg – Salzburg nasze typy

Mecz na Volkswagen Arena zapowiada się na otwarte spotkanie, w którym nie powinno zabraknąć bramek i bardzo możliwe, że padną one z obu stron.

Wolfsburg – Salzburg | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.64 BETFAN

Wolfsburg – Salzburg | Typ: powyżej 2.5 goli @1.82 BETFAN

Wolfsburg – Salzburg kursy bukmacherów

Faworytami wtorkowego meczu są gospodarze. Wygraną Wolfsburga BETFAN wystawił z kursem 2.39. Zwycięstwo Salzburga znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 2.93, a remis z kursem 3.40.

Wolfsburg – Salzburg fakty meczowe

Wolfsburg wygrał 2 z 5 ostatnio rozegranych meczów, przegrywając pozostałe 3

Salzburg zdobywa przynajmniej 1 bramkę już od 47 kolejnych spotkań

Bilans Wolfsburga w tej edycji Ligi Mistrzów: 2 remisy, 1 porażka, bramki: 2-4

Bilans Salzburga w tej edycji Ligi Mistrzów: 2 wygrane, 1 remis, bramki: 6-3

Wolfsburg – pięć ostatnich spotkań

Bayer – Wolfsburg 0:2

Wolfsburg – Freiburg 0:2

Salzburg – Wolfsburg 3:1

Union Berlin – Wolfsburg 2:0

Wolfsburg – Hamburger SV 4:1

Salzburg – pięć ostatnich spotkań

Ried – Salzburg 2:2

St. Polten – Salzburg 0:3

Salzburg – Sturm Graz 4:1

Salzburg – Wolfsburg 3:1

Altach – Salzburg 1:1