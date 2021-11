🇩🇪 Lipsk – PSG 🇫🇷 Typy, kursy (3.11.2021)

Mecz Lipsk – PSG będzie dla gospodarzy starciem ostatniej szansy o pozostanie w grze o kolejną rundę Ligi Mistrzów. Czy niemiecki zespół zdoła zaskoczyć faworyzowanych gości?

Lipsk – PSG zapowiedź (środa, 21:00)

Tegoroczna Liga Mistrzów to dla Lipska prawdziwa katastrofa. Niemiecki zespół przegrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze i jego sytuacja w grupie jest naprawdę fatalna. Środowa potyczka z PSG to dla Lipska praktycznie ostatni dzwonek, by zwycięstwem przedłużyć swoje szanse na dalszą grę w pucharach.

Gospodarze generalnie nie zachwycają w tym sezonie, ale PSG, choć zwycięża większość spotkań, także nie powala swoją grą. Lipsk postraszył już paryski zespół w pierwszym spotkaniu, ale na drodze stanął wtedy ostatecznie Messi. Teraz Argentyńczyka zabraknie wprawdzie w składzie gości, ale do dyspozycji trenera Pochettino pozostają Neymar oraz Mbappe. Znajdujący się pod ścianą Lipsk czeka więc bardzo trudne zadanie, które jednak nie należy do tych z kategorii niemożliwych do wykonania.

Lipsk – PSG nasze typy

Lipsk potrzebuje bramek, żeby wygrać, a w PSG ma je kto strzelać. Środowa konfrontacja obu drużyn powinna więc w nie obfitować.

Lipsk – PSG | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.50 Superbet

Lipsk – PSG | Typ: powyżej 2.5 goli @1.57 Superbet

Lipsk – PSG kursy bukmacherów

Faworytami meczu na Red Bull Arena są goście z Paryża. Wygraną PSG Superbet wystawił z kursem 2.40. Zwycięstwo Lipska znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 2.85, a remis z kursem 3.70.

Lipsk – PSG fakty meczowe

Lipsk zdobywał przynajmniej 1 gola w każdym z ostatnich 5 spotkań

Bilans bramkowy Lipska w 5 ostatnich spotkaniach: 9-6

Bilans bramkowy PSG w 5 ostatnich spotkaniach: 7-6

Lipsk – pięć ostatnich spotkań

Eintracht Frankfurt – Lipsk 1:1

Babelsberg – Lipsk 0:1

Lipsk – Furth 4:1

PSG – Lipsk 3:2

Freiburg – Lipsk 1:1

PSG – pięć ostatnich spotkań

PSG – Lille 2:1

Marsylia – PSG 0:0

PSG – Lipsk 3:2

PSG – Angers 2:1

Rennes – PSG 2:0