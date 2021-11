Lechia Gdańsk – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (06.11.2021)

Na papierze starcie Lechii Gda艅sk z Zag艂臋biem Lubin nie zapowiada si臋 na najciekawsze, ale na pewno kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia chocia偶by ze wzgl臋du na to, 偶e Lechia Gda艅sk mo偶e wskoczy膰 po tym spotkaniu na fotel lidera je艣li Lechowi podwinie si臋 noga w starciu z G贸rnikiem 艁臋czna. Bukmacherzy nie daj膮 go艣ciom wi臋kszych szans, ale Zag艂臋bie ma nadziej臋 na sprawienie niespodzianki. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (sobota, 17:30)

Gracze Lechii nie ukrywaj膮, 偶e walcz膮 w tym sezonie o mistrzostwo Polski. Forma ekipy z Gda艅ska jest naprawd臋 dobra i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e zawodnik贸w tej dru偶yny faktycznie sta膰 na pierwsze miejsce w ligowej tabeli na koniec sezonu. P贸ki co jednak gospodarze musz膮 nadal gra膰 na tak wysokim poziomie je艣li chc膮 my艣le膰 o walce o mistrzostwo.

Go艣cie za to w ostatnich czterech meczach zdobyli zaledwie dwa punkty i jest to kryzys z kt贸rym gracze z Lubina musz膮 sobie jak najszybciej poradzi膰. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, ale go艣cie dobrze wiedz膮, 偶e czo艂贸wka ucieka i je艣li Zag艂臋bie chce nadal walczy膰 o miejsce w europejskich pucharach, to musi jak najszybciej zacz膮膰 wygrywa膰.

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin nasze typy

Lechia gra od d艂u偶szego czasu na naprawd臋 dobrym poziomie. Tego samego nie mo偶na powiedzie膰 o go艣ciach, kt贸rzy nie wygrali w lidze od czterech spotka艅. Mo偶na spodziewa膰 si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy, kt贸rzy nie wyobra偶aj膮 sobie innego scenariusza ni偶 trzy punkty w tym meczu.

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin | Typ: handicap: Lechia Gda艅sk -1 @3.65 Noblebet

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.85 Noblebet

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Lechia Gda艅sk. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.98. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.85. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.30.

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin fakty meczowe

Go艣cie nie przegrali od trzech mecz贸w.

Na ostatnich 7 mecz贸w Zag艂臋bia w a偶 6 fani ogl膮dali mniej ni偶 2.5 goli.

W ostatnich 10 spotkaniach gracze Lechii zdobywali pierwsz膮 bramk臋.

Lechia Gda艅sk ostatnie pi臋膰 spotka艅

Warta Pozna艅 – Lechia Gda艅sk 0:2

艢wit Nowy Dw贸r – Lechia Gda艅sk 2:1

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze 1:1

Bruk-Bet Termalica – Lechia Gda艅sk 1:1

Lechia Gda艅sk – Stomil Olsztyn 5:0

Zag艂臋bie Lubin ostatnie pi臋膰 spotka艅

G贸rnik Zabrze – Zag艂臋bie Lubin 0:0

艁KS 艁贸d藕 – Zag艂臋bie Lubin 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Cracovia 1:1

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin 4:2

Zag艂臋bie Lubin – Chrobry G艂og贸w 1:1