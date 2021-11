🇬🇧 Tottenham – Vitesse 🇳🇱 Typy, kursy (4.11.2021)

W czwartkowy wiecz贸r Tottenham rozegra pierwsze spotkanie pod wodz膮 Antonio Conte. Pi艂karze Kogut贸w podejm膮 na w艂asnym stadionie dru偶yn臋 Vitesse. Je艣li podopieczni w艂oskiego szkoleniowca chc膮 jeszcze marzy膰 o awansie do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji Europy, to w czwartek musz膮 za wszelk膮 cen臋 unikn膮膰 pora偶ki.

Tottenham – Vitesse zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Tottenham zawodzi w tym sezonie. S艂abe wyniki osi膮gane przez Kogut贸w w poniedzia艂ek posad膮 przyp艂aci艂 Nuno Espirito Santo. W jego miejsce zatrudniony zosta艂 Antonio Conte, dla kt贸rego mecz z Vitesse b臋dzie debiutem w roli szkoleniowca zespo艂u z p贸艂nocnego Londynu. Jak do tej pory Koguty przegra艂y po艂ow臋 wszystkich swoich spotka艅 w Premier League, a w Lidze Konferencji Europy zdo艂ali zgromadzi膰 cztery punkty w trzech meczach. Czy ju偶 w czwartek zobaczymy efekty dzia艂ania nowej miot艂y?

Po jedenastu kolejkach Eredivisie, Vitesse plasuje si臋 na pi膮tym miejscu w tabeli. To co w tym sezonie charakterystyczne dla holenderskiej dru偶yny, to to, 偶e Vitesse wygrywa mecze do艣膰 skromnie, natomiast przegrywa wysoko. Efektem tego jest nietypowy, jak na pi膮t膮 si艂臋 ligi, bilans bramkowy 12:18. W Lidze Konferencji zesp贸艂 plasuje si臋 na drugim miejscu w grupie i w przypadku zwyci臋stwa nad Tottenhamem m贸g艂by bardzo zbli偶y膰 si臋 do zapewnienia sobie awansu do kolejnej rundy rozgrywek.

Tottenham – Vitesse nasze typy

Na korzy艣膰 Tottenhamu dzia艂a fakt zatrudnienia nowego szkoleniowca, kt贸ry ju偶 od pierwszego meczu morze odmieni膰 oblicze zespo艂u. Wydaje si臋 jednak, 偶e klub z Londynu nie traktuje rozgrywek Ligi Konferencji Europy priorytetowo i niewykluczone, 偶e i w tym meczu przydarzy im si臋 wpadka.

Tottenham – Vitesse | Typ: remis lub Vitesse 4.15 @ Noblebet

Tottenham – Vitesse | Typ: poni偶ej 2.5 gola 2.22 @ Noblebet

Tottenham – Vitesse kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Tottenhamu, kurs: 1.25

remis, kurs: 5.90

wygrana Vitesse, kurs: 11.0

Tottenham – Vitesse fakty meczowe

Tottenham przegra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Vitesse wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Tottenhamu ko艅czy艂y si臋 wynikiem 1:0 lub 0:1

Tottenham – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Manchester United 0:3

Burnley – Tottenham 0:1

West Ham – Tottenham 1:0

Vitesse – Tottenham 1:0

Newcastle – Tottenham 2:3

Vitesse – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Heerenveen – Vitesse 1:2

Vitesse – G.A. Eagles 1:2

Vitesse – Tottenham 1:0

Nijmegen – Vitesse 0:1

Vitesse – Feyenoord 2:1