Real Madryt – Rayo Vallecano 🇪🇸 Typy, kursy (06.11.2021)

Sobotnie spotkanie Realu Madryt z Rayo Vallecano zapowiada si臋 na naprawd臋 bardzo ciekawie. Obie dru偶yny graj膮 w tym sezonie na wysokim poziomie i cho膰 to gospodarze s膮 zdecydowanymi faworytami do wygrania tego meczu, to go艣cie maj膮 prawo wierzy膰 w to, 偶e uda im si臋 sprawi膰 niespodziank臋 i 偶e ostatecznie wyjad膮 z Madrytu z punktami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Real Madryt – Rayo Vallecano zapowied藕 (sobota, 21:00)

Gospodarze tego starcia zdaj膮 sobie spraw臋 z tego, 偶e w tym sezonie kibice oczekuj膮 mistrzostwa i cho膰 Barcelona nie b臋dzie prawdopodobnie g艂贸wnym rywalem, to nadal kilka ekip w Hiszpanii ma ochot臋 na zaj臋cie pierwszej pozycji na sam koniec sezonu. Spotkanie z Rayo nie b臋dzie dla Realu naj艂atwiejsze, bo ich rywale w tym sezonie graj膮 na dobrym poziomie, ale na pewno gospodarze nie wyobra偶aj膮 sobie innego rezultatu ni偶 wygrana.

Go艣cie za to wiedz膮, 偶e mog膮 sprawi膰 niespodziank臋, ale je艣li wr贸c膮 do dom贸w bez punkt贸w to tez nie stanie si臋 wielka tragedia. Zawodnicy Rayo graj膮 w tym sezonie naprawd臋 dobrze i z tego w艂a艣nie powodu kibice go艣ci maj膮 nadziej臋, 偶e ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie postraszy膰 Real i by膰 mo偶e zdoby膰 chocia偶by punkt.

Real Madryt – Rayo Vallecano nasze typy

Co prawda gracze Rayo graj膮 w ostatnim czasie na naprawd臋 dobrym poziomie, to jednak Real na papierze dysponuje zdecydowanie wi臋kszym potencja艂em kadrowym i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e na w艂asnym obiekcie b臋d膮 oni w stanie pokona膰 swoich rywali bez wi臋kszych problem贸w i ostatecznie trzy punkty zostan膮 w Madrycie.

Real Madryt – Rayo Vallecano | Typ: handicap: Real Madryt -1 @1.97 BETFAN

Real Madryt – Rayo Vallecano | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.53 BETFAN

Real Madryt – Rayo Vallecano kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Real Madryt. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.38. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Real Madryt – Rayo Vallecano, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 5.10. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 7.20.

Real Madryt – Rayo Vallecano fakty meczowe

Real nie przegra艂 od 5 mecz贸w.

Na ostatnich 7 mecz贸w gospodarzy w a偶 6 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Na poprzednich 10 bezpo艣rednich spotka艅 w a偶 8 to gracze Realu zdobywali pierwsz膮 bramk臋.

Real Madryt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Real Madryt – Szachtar 2:1

Elche – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Osasuna 0:0

Barcelona – Real Madryt 1:2

Szachtar – Real Madryt 0:5

Rayo Vallecano ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rayo Vallecano – Celta Vigo 0:0

Rayo Vallecano – Barcelona 1:0

Real Betis – Rayo Vallecano 3:2

Rayo Vallecano – Elche 2:1

Osasuna – Rayo Vallecano 1:0