Celta Vigo – FC Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (6.11.2021)

Barcelona nie potrafi艂a wygra膰 w 偶adnym ze swoich trzech ostatnich spotka艅 ligowych. Teraz Dum臋 Katalonii czeka wyjazdowe starcie z Celt膮 Vigo i wydaje si臋, 偶e o zwyci臋stwo ponownie mo偶e nie by膰 艂atwo. Podopieczni tymczasowego trenera Sergi Barjuana musz膮 jednak w ko艅cu zacz膮膰 wygrywa膰, je艣li marz膮, by zako艅czy膰 ten sezon na miejscu daj膮cym szans臋 gry w europejskich pucharach.聽

Celta Vigo – FC Barcelona zapowied藕 (sobota, 16:15)

Po rozegraniu dwunastu spotka艅 Celta Vigo plasuje si臋 dopiero na pi臋tnastym miejscu w tabeli La Liga. Po 贸smej pozycji w ubieg艂ej kampanii, oczekiwania nieco wzros艂y i spodziewano si臋, 偶e Celta ponownie w艂膮czy si臋 do walki o g贸rn膮 po艂ow臋 tabeli. P贸ki co nie wygl膮da to najlepiej. Podopieczni Eduardo Coudeta zaliczyli w tym sezonie ju偶 siedem pora偶ek, a przy tym tylko trzy zwyci臋stwa. Mecz z Barcelon膮 nie b臋dzie nale偶a艂 do naj艂atwiejszych, zw艂aszcza w obliczu faktu, 偶e Celta przegra艂a a偶 pi臋膰 z sze艣ciu domowych spotka艅 w tym sezonie.

Stawianie Barcelony w roli faworyta jakiegokolwiek spotkania jest obecnie obarczone sporym ryzykiem. Zesp贸艂 od samego pocz膮tku trapi膮 problemy, a ponadto zesp贸艂 znajduje si臋 obecnie w okresie przej艣ciowym pomi臋dzy jednym, a drugim szkoleniowcem. W meczu z Celt膮, Dum臋 Katalonii ponownie poprowadzi wyznaczony na tymczasowego trenera – Sergi Barjuan. Fakty s膮 takie, 偶e pod wodz膮 hiszpa艅skiego szkoleniowca zesp贸艂 jeszcze nie przegra艂. Najpierw zremisowali 1:1 z Alaves, a ostatnio skromnie pokonali Dynamo Kij贸w 1:0. Czy uda si臋 podtrzyma膰 seri臋 mecz贸w bez pora偶ki?

Celta Vigo – FC Barcelona nasze typy

Na pierwszy rzut oka faworytem sobotniego starcia wydaje si臋 FC Barcelona, ale w obecnej sytuacji trudno o jednoznaczne s膮dy. My pokusiliby艣my si臋 tutaj o typ na to, 偶e Duma Katalonii straci punkty.

Celta Vigo – FC Barcelona | Typ: Celta lub remis 1.70 @ Betfan

Celta Vigo – FC Barcelona | Typ: Iago Aspas strzeli gola 2.98 @ Betfan

Celta Vigo – FC Barcelona kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to potkanie:

wygrana Celty, kurs: 3.30

remis, kurs: 3.50

wygrana Barcelony, kurs: 2.14

Celta Vigo – FC Barcelona fakty meczowe

Celta Vigo przegra艂a w tym sezonie pi臋膰 z sze艣ciu domowych mecz贸w

Celta wygra艂a tylko jeden z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Barcelona nie przegra艂a w ostatnich dw贸ch spotkaniach

Celta Vigo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rayo Vallecano – Celta Vigo 0:0

Celta Vigo – Real Sociedad 0:2

Getafe – Celta Vigo 0:3

Celta Vigo – Sevilla 0:1

Elche – Celta Vigo 1:0

FC Barcelona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dynamo Kij贸w – FC Barcelona 0:1

FC Barcelona – Alaves 1:1

Rayo Vallecano – FC Barcelona 1:0

FC Barcelona – Real Madryt 1:2

FC Barcelona – Dynamo Kij贸w 1:0