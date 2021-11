Legia Warszawa – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (7.11.2021)

W meczu czternastej kolejki PKO BP Ekstraklasy, Legia Warszawa podejmie przy Łazienkowskiej drużynę Stali Mielec. Pomimo serii pięciu porażek z rzędu oraz przedostatniej pozycji w lidze, gospodarze są faworytem tego spotkania. Z pozoru wydaje się, że Legia ma wszystko, by wygrywać tego typu spotkania, jednak historia dobitnie pokazała, że wcale nie jest to takie proste. Czy w meczu ze Stalą Mielec uda się przerwać złą passę?

Legia Warszawa – Stal Mielec zapowiedź (niedziela, 17:30)

Najpierw Legia przeżywała problemy, następnie znalazła się w kryzysie, a teraz można mieć wrażenie, że zespół stoi nad przepaścią. Klub z Łazienkowskiej był w ostatnich tygodniach zdecydowanie najsłabszą drużyną w całej PKO BP Ekstraklasie. Cały czas wydawało się, że w kolejnym spotkaniu Wojskowi muszą już się przełamać, jednak Legia nie przełamała się do tej pory. Podopieczni Marka Gołębiewskiego mają co prawda w zanadrzu jeszcze dwa zaległe mecze, ale patrząc na obecną formę i pozycje w lidze, to nie są one już dla Legii żadnym kołem ratunkowym.

Stal Mielec nie zaczęła obecnego sezonu w jakiś bardzo przekonujący sposób. Mielczanom zdarzały się co prawda pojedyncze dobre mecze, jednak generalnie podopieczni Adama Majewskiego nie radzili sobie zbyt dobrze. Miesiąc temu w ekipie z Mielca zaszła jednak przemiana i od tamtej pory Stal nie przegrała ani jednego spotkania. W pięciu ostatnich spotkaniach zespół stać było między innymi na triumfy z Radomiakiem czy Zagłębiem Lubin i remisy z Lechem, Wartą i Cracovią. Niedzielne starcie nie będzie więc raczej dla Legii spacerkiem.

Legia Warszawa – Stal Mielec nasze typy

Z jednej strony Legia musi się w końcu przełamać, a z drugiej zespół Stali naprawdę w ostatnim czasie imponuje. Już w spotkaniu z Lechem Poznań pokazali, że potrafią wywalczyć remis, kiedy nie są faworytem. Teraz może być podobnie.

Legia Warszawa – Stal Mielec fakty meczowe

Legia przegrała pięć ostatnich spotkań w PKO BP Ekstraklasie

Stal Mielec pozostaje niepokonana od pięciu spotkań

W trzech z pięciu ostatnich meczy Stali ni padła więcej niż jedna bramka

Legia Warszawa – pięć ostatnich spotkań

Legia Warszawa – Napoli 1:4

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 0:2

Świt Skolwin – Legia Warszawa 0:1

Piast Gliwice – Legia Warszawa 4:1

Napoli – Legia Warszawa 3:0

Stal Mielec – pięć ostatnich spotkań

Stal Mielec – Lech Poznań 0:0

Warta Poznań – Stal Mielec 0:0

Stal Mielec – Zagłębie Lubin 4:2

Cracovia – Stal Mielec 3:3

Stal Mielec – Radomiak 1:0