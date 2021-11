🇲🇹 Malta – Chorwacja 🇭🇷 Typy, kursy (11.11.2021)

Rywalizacja w grupie H o pierwsze miejsce b臋dzie zaci臋ta do ko艅ca. W przedostatniej kolejce Chorwaci jad膮 do Malta艅czyk贸w, by w tym samym czasie Rosjanie zmierzyli si臋 z Cyprem. Wygrane faworyt贸w w tych meczach b臋d膮 oznacza膰 walk臋 bezpo艣redni膮 w ostatniej kolejce. W Splicie dojdzie do spotkania na szczycie, ale wcze艣niej trzeba ogra膰 wyspiarskich rywali.

Malta – Chorwacja zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Sytuacja w grupie H jest do艣膰 jasna. Rosjanie prowadz膮 z dwoma punktami przewagi nad Chorwacj膮. W przedostatniej kolejce jedni i drudzy maj膮 rywali o znacznie ni偶szym potencjale sportowym. Chorwaci w opisywanym przez nas meczu zagraj膮 na Malcie. Chwil臋 wcze艣niej Rosjanie podejm膮 Cypryjczyk贸w. Wydaje si臋, 偶e faworyci nie powinni potkn膮膰 si臋 na takich przeciwnikach. To by zwiastowa艂o niedzielne spotkanie na szczycie, kt贸rego stawk膮 b臋dzie bezpo艣redni awans na mundial.

Chorwacja w tych eliminacjach ju偶 dwukrotnie potkn臋艂a si臋 na wyje藕dzie. O ile remis w Rosji nie by艂 wpadk膮, o tyle pora偶ka ze S艂oweni膮 mo偶e okaza膰 si臋 brzemienn膮 w skutkach. To w艂a艣nie tam stracili punkty, kt贸rych teraz im brakuje w tabeli do lidera. Z kolei Malta nadal na przedostatnim miejscu, tu偶 przed Cyprem. Pi臋膰 punkt贸w to wynik ca艂kiem niez艂y, zwa偶ywszy na klas臋 reprezentacji. Uda艂o si臋 ogra膰 Cypr u siebie i zremisowa膰 na wyje藕dzie, a tak偶e zgarn膮膰 sensacyjne punkty ze S艂owacj膮 na wyje藕dzie. Mo偶na powiedzie膰 o ca艂kiem udanych eliminacjach w ich wykonaniu.

Malta – Chorwacja kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Malta wygra, kurs: 23,50

Chorwacja wygra, kurs: 1,12

Remis, kurs: 8,40

Malta – Chorwacja fakty meczowe

Spotkanie pi膮tej z drug膮 dru偶yn膮 w tabeli grupy H. Gospodarze maj膮 pi臋膰 punkt贸w, go艣cie 17 i trac膮 dwa oczka do prowadz膮cej Rosji

Chorwaci tylko w przypadku wygranej zachowaj膮 szans臋 na pierwsze miejsce w grupie i przeskoczenie Rosji w ostatniej kolejce, gdy spotkaj膮 si臋 w Splicie

Go艣cie z Ba艂kan贸w w tych eliminacjach wygrali dwa z czterech wyjazd贸w – S艂owacja i Cypr. Zremisowali z Rosj膮 oraz polegli ze S艂oweni膮 na otwarcie

W pierwszym meczu Chorwaci pokonali Malt臋 3:0 u siebie

Malta – Chorwacja typy

Go艣cie powinni tutaj bez wi臋kszych k艂opot贸w ogra膰 znacznie s艂abszego rywala. Takie 3:0, jak w pierwszym meczu nam tu pasuje pod k膮tem obu typ贸w.

Typ: Chorwacja wygra do zera @ 1,51 BETFAN

Typ: Chorwacja powy偶ej 2,5 bramki @ 1,78 BETFAN