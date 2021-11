Miedź Legnica – Górnik Polkowice 🇵🇱 Typy, kursy (15.11.2021)

Na zako艅czenie 17. kolejki 1. Ligi kibice zobacz膮 spotkanie Miedzi Legnica z G贸rnikiem Polkowice. Obie dru偶yny znajduj膮 si臋 w zupe艂nie innych cz臋艣ciach ligowej tabeli, ale go艣cie nie b臋d膮 mieli w tym meczu nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e b臋dzie to ciekawe starcie, kt贸re b臋dzie sta艂o na wysokim poziomie. Gospodarze chc膮 zdoby膰 trzy punkty, ale na pewno nie b臋dzie to 艂atwe zadanie dla Miedzi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Przed startem kolejki ekipa Miedzi traci艂a tylko dwa punkty do lider贸w z 艁odzi i na pewno gospodarze maj膮 nadziej臋, 偶e ta przewaga po tym spotkaniu nie wzro艣nie. Je艣li Widzew nie wygra swojego meczu, to Mied藕 b臋dzie mog艂a nawet wskoczy膰 na szczyt tabeli, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 po ekipie z Legnicy, 偶e podejd膮 do starcia z G贸rnikiem maksymalnie zaanga偶owani.

Go艣cie tego starcia co prawda s膮 niepokonani od trzech mecz贸w, ale by艂y to trzy remisy, kt贸re pozwoli艂y im wyprzedzi膰 GKS Jastrz臋bie i przebi膰 si臋 na przedostatni膮 pozycj臋 w tabeli. Nie jest to dobry sezon dla G贸rnika, a wyjazdowy mecz z Miedzi膮 b臋dzie dla go艣ci bardzo trudny, a ewentualna zdobycz punktowa mo偶e by膰 nawet niemo偶liwa.

Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice nasze typy

Jedna dru偶yna jest na szczycie tabeli, a druga nie wygra艂a od 11 spotka艅. Ci臋偶ko oczekiwa膰 tutaj dobrego wyst臋pu ze strony G贸rnika, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 wygranej Miedzi oraz zdecydowanej przewagi tej dru偶yny na przestrzeni ca艂ego poniedzia艂kowego starcia.

Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice | Typ: Mied藕 Legnica @1.60 TOTALbet

Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.85 TOTALbet

Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Mied藕 Legnica. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.60. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.90. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.00.

Mied藕 Legnica – G贸rnik Polkowice fakty meczowe

Go艣cie nie wygrali od 11 mecz贸w.

G贸rnik nie przegra艂 od 3 spotka艅.

Na ostatnich 5 mecz贸w gospodarzy w a偶 pada艂o mniej ni偶 2.5 goli.

Mied藕 Legnica ostatnie pi臋膰 spotka艅

Widzew 艁贸d藕 – Mied藕 Legnica 1:1

Mied藕 Legnica – G贸rnik 艁臋czna 2:2

Mied藕 Legnica – Arka Gdynia 1:0

Chrobry G艂og贸w – Mied藕 Legnica 0:0

Resovia Rzesz贸w – Mied藕 Legnica 0:2

G贸rnik Polkowice ostatnie pi臋膰 spotka艅

Resovia Rzesz贸w – G贸rnik Polkowice 0:0

艁KS 艁贸d藕 – G贸rnik Polkowice 1:1

G贸rnik Polkowice – Korona Kielce 2:2

G贸rnik Polkowice – Puszcza Niepo艂omice 0:1

GKS Jastrz臋bie – G贸rnik Polkowice 3:1