🇩🇪 Niemcy – Liechtenstein 🇱🇮 Typy, kursy (11.11.2021)

W przedostatniej kolejce eliminacji do pi艂karskich mistrzostw 艣wiata Niemcy podejm膮 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 reprezentacj臋 Liechtensteinu. Stwierdzenie, 偶e b臋dzie to mecz do jednej bramki nie b臋dzie wyj膮tkowo odkrywcze. Podopieczni Hansiego Flicka s膮 w tych kwalifikacjach niemal nie do zatrzymania. Wszystko wskazuje na to, 偶e w czwartek b臋dzie podobnie.聽

Niemcy – Liechtenstein zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Reprezentacja Niemiec idzie przez te eliminacje jak burza. Oczywi艣cie grupa, do kt贸rej trafili bardzo u艂atwi艂a im osi膮ganie korzystnych rezultat贸w, jednak i tak na uwag臋 zas艂uguje fakt, 偶e nasi zachodni s膮siedzi stracili w o艣miu meczach zaledwie trzy bramki. Eliminacje te nie przebiega艂y jednak idealnie od samego pocz膮tku, gdy偶 w trzeciej kolejce reprezentacja Niemiec zaliczy艂a wstydliw膮 pora偶k臋 z Macedoni膮 P贸艂nocn膮. Od tamtej pory wszystko jednak uk艂ada si臋 ju偶 po my艣li Hansiego Flicka i na dwa mecze przed ko艅cem eliminacji Niemcy s膮 ju偶 pewni gry na katarskim mundialu.

To 偶e po 贸smej kolejce Liechtenstein plasuje si臋 na ostatnim miejscu w tabeli grupy J, nie jest chyba wi臋kszym zaskoczeniem. Go艣cie czwartkowego spotkania zdo艂ali do tej pory wywalczy膰 zaledwie jeden punkt, kt贸ry uda艂o im si臋 wywie藕膰 z Armenii. Ponadto stracili ju偶 w tych eliminacjach 23 bramki i wydaje si臋, 偶e po czwartkowym starciu bilans ten mo偶e si臋 jeszcze znacznie pogorszy膰.

Niemcy – Liechtenstein nasze typy

Niemcy maj膮 ju偶 zapewniony awans na mundial, jednak nie wydaje si臋 prawdopodobne, by podopieczni Hansiego Flicka nie skorzystali z mo偶liwo艣ci podreperowania swojego bilansu bramkowego.

Niemcy – Liechtenstein | Typ: 1. po艂owa: Niemcy (handicap -2.5) 2.08 @ Betfan

Niemcy – Liechtenstein kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Niemiec, kurs: 1.01

remis, kurs: 23.0

wygrana Liechtensteinu, kurs: 120.0

Niemcy – Liechtenstein fakty meczowe

Niemcy wygra艂y pi臋膰 ostatnich spotka艅 i straci艂y w nich tylko jedn膮 bramk臋

Liechtenstein przegra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅 i zdoby艂 w nich tylko jedn膮 bramk臋

W ci膮gu ostatnich dw贸ch lat Niemcy tylko raz przegra艂y przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮

Niemcy – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Macedonia P贸艂nocna – Niemcy 0:4

Niemcy – Rumunia 2:1

Islandia – Niemcy 0:4

Niemcy – Armenia 6:0

Liechtenstein – Niemcy 0:2

Liechtenstein – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Islandia – Liechtenstein 4:0

Liechtenstein – Macedonia P贸艂nocna 0:4

Armenia – Liechtenstein 1:1

Rumunia – Liechtenstein 2:0

Liechtenstein – Niemcy 0:2