🇷🇴 Rumunia – Islandia 🇮🇸 Typy, kursy (11.11.2021)

Niemcy przewodz膮 w tabeli grupy J i ju偶 miesi膮c temu zapewnili sobie awans na katarski mundial. Za ich plecami wci膮偶 trwa jednak walka o udzia艂 w bara偶ach. Szanse na to maj膮 jeszcze cztery ekipy, z kt贸rych dwie z nich stan膮 naprzeciwko siebie w czwartkowy wiecz贸r. Zwyci臋stwo mo偶e bardzo mocno przybli偶y膰 Rumuni臋 do bara偶y i jednocze艣nie oznacza膰 b臋dzie, 偶e na najbli偶szych mistrzostwach 艣wiata na pewno zabraknie Islandii.聽

Rumunia – Islandia zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Rumuni s膮 uwa偶ani za zdecydowanych faworyt贸w starcia z Islandi膮. Nie bez kozery plasuj膮 si臋 obecnie na drugim miejscu w grupie i wszystko znajduje si臋 w ich r臋kach. Je艣li tylko w spotkaniu z Islandi膮, Rumunii nie przydarzy si臋 偶adna wpadka to udzia艂 w bara偶ach b臋dzie dos艂ownie na wyci膮gni臋cie r臋ki. W ostatniej kolejce czeka ich bowiem starcie z najs艂abszym w grupie Liechtensteinem i trudno sobie wyobrazi膰, by Rumuni mieli w tym spotkaniu straci膰 punkty.

Islandia posiada wci膮偶 jedynie matematyczne szanse na awans do bara偶y. Na dwie kolejki przed ko艅cem eliminacji trac膮 bowiem do drugich Rumun贸w pi臋膰 punkt贸w. Chc膮c zachowa膰 szans臋 na gr臋 na mundialu Islandczycy musieliby najpierw pokona膰 Rumuni臋, w kolejnym meczu Macedoni臋 P贸艂nocn膮 i liczy膰 na to, 偶e Rumunia potknie si臋 w meczu z Liechtensteinem. Wydaje si臋, 偶e jest to zbyt wiele, by wci膮偶 uwa偶a膰 Islandi臋 za powa偶nego kandydata do gry na mundialu.

Rumunia – Islandia nasze typy

Wydaje nam si臋, 偶e Rumunia nie zaprzepa艣ci pracy wykonanej na przestrzeni ca艂ych eliminacji i w czwartkowy wiecz贸r poradzi sobie z reprezentantami Islandii.

Rumunia – Islandia | Typ: Rumunia 1.61 @ Betfan

Rumunia – Islandia | Typ: powy偶ej 2.5 gola 2.02 @ Betfan聽

Rumunia – Islandia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rumunii, kurs: 1.61

remis, kurs: 3.95

wygrana Islandii, kurs: 5.60

聽Rumunia – Islandia fakty meczowe

Rumunia przegra艂a tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w (z Niemcami)

Islandia wygra艂a tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W siedmiu z dziesi臋ciu ostatnich domowych spotka艅 Rumunia strzela艂a przynajmniej jednego gola

Rumunia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rumunia – Armenia 1:0

Niemcy – Rumunia 2:1

Macedonia P贸艂nocna – Rumunia 0:0

Rumunia – Liechtenstein 2:0

Islandia – Rumunia 0:2

Islandia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Islandia – Liechtenstein 4:0

Islandia – Armenia 1:1

Islandia – Niemcy 0:4

Islandia – Macedonia P贸艂nocna 2:2

Islandia – Rumunia 0:2