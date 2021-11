🇪🇨 Ekwador – Wenezuela 🇻🇪 Typy, kursy (11.11.2021)

W trzynastej kolejce zmaga艅 reprezentacji kraj贸w Ameryki Po艂udniowej o katarski mundial zmierz膮 si臋 ze sob膮 Ekwador i Wenezuela. Zdecydowanym faworytem tego starcia s膮 gospodarze, gdy偶 go艣cie od d艂u偶szego czasu okupuj膮 ostatnie miejsce w tabeli i ich szanse na wyjazd na mistrzostwa 艣wiata s膮 ju偶 czysto iluzoryczne.聽

Ekwador – Wenezuela zapowied藕 (czwartek, 22:00)

Reprezentacja Ekwadoru dobrze radzi sobie w tych eliminacjach i wci膮偶 ma ca艂kiem du偶e szanse na to, by zakwalifikowa膰 si臋 na najbli偶sze mistrzostwa 艣wiata. Co prawda rywalizacja o miejsca daj膮ce awans jest wyj膮tkowo zaci臋ta i wyr贸wnana, jednak po dwunastu kolejkach Ekwadorczycy, z dorobkiem siedemnastu punkt贸w, plasuj膮 si臋 na trzecim miejscu w tabeli. Lepsze od nich wyniki osi膮ga艂y do tej pory tylko Brazylia i Argentyna.

Wenezuela za to zgromadzi艂a dotychczas zaledwie siedem punkt贸w i wygra艂a zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅. Co ciekawe pechowcami, kt贸rzy ulegli ostatniej reprezentacji w stawce by艂a w艂a艣nie reprezentacja Ekwadoru, kt贸ra wyst臋powa艂a w tamtym meczu w roli go艣cia. Czy Wenezuelczycy s膮 w stanie powt贸rzy膰 tamten wynik? Z racji na to, 偶e czwartkowe spotkanie rozgrywane b臋dzie w Ekwadorze, wydaje si臋, 偶e ich szanse s膮 tym razem nieco mniejsze.

Ekwador – Wenezuela nasze typy

Wydaje si臋 nam, 偶e tym razem obejdzie si臋 bez niespodzianki i gospodarze poradz膮 sobie z reprezentacj膮 Wenezueli.

Ekwador – Wenezuela | Typ: Ekwador 1.42 @ Superbet

Ekwador – Wenezuela | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.75 @ Superbet

Ekwador – Wenezuela kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ekwadoru, kurs: 1.42

remis, kurs: 4.50

wygrana Wenezueli, kurs: 8.70

Ekwador – Wenezuela fakty meczowe

Wenezuela wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ekwador przegra艂 tylko dwa z dziesi臋ciu ostatnich domowych spotka艅

Wenezuela wygra艂a tylko jedno z dziesi臋ciu ostatnich wyjazdowych spotka艅

Ekwador – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Meksyk – Ekwador 2:3

Kolumbia – Ekwador 0:0

Wenezuela – Ekwador 2:1

Ekwador – Boliwia 3:0

Urugwaj – Ekwador 1:0

Wenezuela – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chile – Wenezuela 3:0

Wenezuela – Ekwador 2:1

Wenezuela – Brazylia 1:3

Paragwaj – Wenezuela 2:1

Peru – Wenezuela 1:0