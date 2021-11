Irlandia Północna – Litwa 🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 🇱🇹 Typy, kursy (12.11.2021)

Pora na pojedynek dw贸ch najgorszych ekip grupy C. Irlandia P贸艂nocna podejmie dzisiaj Litw臋. Stawka tego spotkania jest znikoma, dlatego te偶 nie wydaje si臋 by kt贸rakolwiek z dru偶yn mia艂a podej艣膰 do niego przesadnie zmobilizowana.

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Litwa zapowied藕 (pi膮tek, 20:45).

Irlandczycy z p贸艂nocy rozegrali do tej pory sze艣膰 spotka艅, w kt贸rych zgromadzili tylko pi臋膰 punkt贸w. Zesp贸艂 zanotowa艂 podczas tych eliminacji tylko jedn膮 wygran膮, dwa remisy oraz trzy pora偶ki. Cech臋 charakterystyczn膮 dla gry gospodarzy jest oszcz臋dno艣膰. Bilans bramkowy na poziomie 5:7 tylko potwierdza t臋 tez臋.

Litwini byli zdecydowanie najgorszym zespo艂em w tej grupie. Ekipa ze wschodu Europy zdoby艂a w siedmiu meczach tylko trzy punkty, kt贸re zosta艂y przez ni膮 wywalczone w starciu z Bu艂garami (3:1). W pozosta艂ych spotkaniach go艣cie zaliczyli same pora偶ki oraz odnotowali koszmarny bilans bramkowy na poziomie 1:17!

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Litwa nasze typy

Mamy tutaj do czynienia z przys艂owiowym meczem o pietruszk臋, do tego pomi臋dzy ekipami nie b臋d膮cymi z pewno艣ci膮 wyznawcami futbolowej wirtuozerii. Stawiamy w tej rywalizacji na wygran膮 Irlandii oraz under 2.5 gole. Wyspiarze mimo wszystko s膮 po prostu lepsz膮 ekip膮, kt贸ra stawia na proste i czasem nawet skuteczne 艣rodki.

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Litwa |typ: Irlandia P贸艂nocna @1.50 Noblebet

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Litwa |typ: under 2.5 gole @1.75 Noblebet

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Litwa kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Irlandii: 1.50

remis: 4.70

zwyci臋stwo Litwy: 8.75

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Litwa fakty meczowe

Litwa zanotowa艂a w eliminacjach bilans bramkowy 4:18.

Irlandia strzeli艂a w eliminacjach tylko pi臋膰 goli

Litwa przegra艂a sze艣膰 z siedmiu eliminacyjnych spotka艅.

Irlandia P贸艂nocna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bu艂garia 鈥 Irlandia P贸艂nocna 2:1

Szwajcaria 鈥 Irlandia P贸艂nocna 2:0

Irlandia P贸艂nocna 鈥 Szwajcaria 0:0

Estonia 鈥 Irlandia P贸艂nocna 0:1

Litwa 鈥 Irlandia P贸艂nocna 1:4

Litwa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Litwa 鈥 Szwajcaria 0:4

Litwa 鈥 Bu艂garia 3:1

W艂ochy 鈥 Litwa 5:0

Bu艂garia 鈥 Litwa 1:0

Litwa 鈥 Irlandia P贸艂nocna 1:4

