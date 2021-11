🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Walia – Białoruś 🇧🇬 Typy, kursy (13.11.2021)

Bardzo wa偶ny mecz w kontek艣cie ko艅cowych rezultat贸w w grupie E. Walijczycy dzisiaj podejmuj膮 Bia艂oru艣 i walcz膮 jeszcze nawet o mundial bezpo艣rednio, bez bara偶y. Warunkiem koniecznym jest zwyci臋stwo w Cardiff, kt贸re przed艂u偶y te szans臋.

Walia – Bia艂oru艣 zapowied藕 (sobota, 20:45)

Sytuacja w tabeli bardzo ciekawa. W teorii Belgowie niemal pewni awansu bezpo艣redniego. Jednak sytuacja jest dynamiczna. Walia dzisiaj wygrywaj膮c z Bia艂orusi膮 zbli偶y si臋 na dwa punkty do Czerwonych Diab艂贸w. Tak si臋 sk艂ada, 偶e we wtorek oba zespo艂y spotkaj膮 si臋 w Cardiff w decyduj膮cym meczu. Kr贸tko m贸wi膮c wyspiarze maj膮 o co gra膰. Wszystko jest w ich r臋kach. Dwoma wygranymi mog膮 sobie zapewni膰 bezpo艣redni awans do mundialu w Katarze. Nawet je艣li to si臋 nie uda, musz膮 walczy膰 o drugie miejsce. Na dzisiaj maj膮 tyle samo punkt贸w, co drudzy Czesi, kt贸rym zostanie mecz z Estoni膮 w ostatniej kolejce. Kr贸tko m贸wi膮c jeszcze wiele scenariuszy przed Walijczykami.

Bia艂orusini na szarym ko艅cu tabeli, nawet za Estoni膮. Co ciekawe rozpocz臋li od wygranej 4:2 z Estoni膮. Od tamtej pory jednak przegrali sze艣膰 kolejnych spotka艅 i zako艅cz膮 na ostatnim miejscu. Trudno bowiem spodziewa膰 si臋 jakichkolwiek punkt贸w podczas dzisiejszego meczu w Cardiff. Najgorzej wygl膮daj膮 na wyje藕dzie. trzy mecze i bilans bramkowy 0:11. To g艂贸wnie efekt wyprawy belgijskiego Heverlee. W marcu polegli a偶 0:8 z liderem grupy.

Walia – Bia艂oru艣 kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Walia wygra, kurs: 1,22

Bia艂oru艣 wygra, kurs: 18,00

Remis, kurs: 7,50

Walia – Bia艂oru艣 fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z pi膮t膮 dru偶yn膮 grupy E. Gospodarze maj膮 11 punkt贸w i szans臋 na awans do mundialu. Z kolei Bia艂orusini s膮 na ko艅cu tabeli – 3pkt

Walijczycy w tych eliminacjach grali tylko dwa razy u siebie. Bilans to 4pkt i 1:0 w bramkach

Bia艂oru艣 przegra艂a wszystkie mecze wyjazdowe i ma bilans bramkowy 0:11

W pierwszym meczu tych ekip Walijczycy wygrali 3:2

Walia – Bia艂oru艣 typy

Zdecydowanym faworytem gospodarze, wi臋c dwa typy na ekip臋 z Wysp.

Typ: Walia powy偶ej 2,5 bramki @ 2,17 Noblebet

Typ: Walia wygra do 0 @ 1,65 Noblebet