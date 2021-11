🇲🇪 Czarnogóra – Holandia 🇳🇱 Typy, kursy (13.11.2021)

Na wygranej w meczu Czarnogóra – Holandia zależeć będzie przede wszystkim gościom. Gospodarze tego meczu nie mają już niemal żadnych szans na baraże do mundialu.

Czarnogóra – Holandia zapowiedź (sobota, 20:45)

Po 8 rozegranych dotąd meczach, za sprawą 3 zwycięstw, 2 remisów i 3 porażek, Czarnogóra ma na koncie 11 punktów i zajmuje 4. miejsce w grupie G. Szanse na kwalifikacje gospodarzy do baraży o mistrzostwa świata są już praktycznie zerowe, ponieważ 3. Turcja zgromadziła 15 punktów i w sobotę gra z Gibraltarem, a 2. Norwegia ma 17 punktów i w najbliższej serii gier podejmie u siebie Łotwę.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Holendrów. Oranje przewodzą stawce w swojej grupie z 19 punktami i jeżeli chcą przystąpić do ostatniego spotkania eliminacji z Norwegią (zakładając, że Norwegowie pokonają u siebie Łotwę) nie będąc pod ścianą, powinni pokonać Czarnogórę. Goście są ostatnio w świetnej dyspozycji, gospodarze nie będą mieli zapewne zbyt dużej motywacji do walki, więc okoliczności będą dla Holendrów sprzyjające, by osiągnęli ten cel.

Czarnogóra – Holandia nasze typy

Inicjatywa w meczu w Podgoricy będzie zapewne należała do gości. Powinno się to przełożyć na kilka bramek w ich wykonaniu oraz końcową wygraną.

Czarnogóra – Holandia | Typ: Holandia powyżej 1.5 goli @1.40 Superbet

Czarnogóra – Holandia | Typ: Holandia i powyżej 2.5 goli @1.80 Superbet

Czarnogóra – Holandia kursy bukmacherów

Faworytami meczu w Podgoricy są goście. Wygraną Holandii Superbet wystawił z kursem 1.28. Zwycięstwo Czarnogóry znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 11.00, a remis z kursem 5.60.

Czarnogóra – Holandia fakty meczowe

Bilans Czarnogóry w domowych meczach eliminacyjnych: 1 wygrana, 1 remis, 1 porażka, bramki: 4-2

Bilans Holandii w domowych meczach eliminacyjnych: 2 wygrane, 1 remis, 1 porażka, bramki: 11-5

Czarnogóra – pięć ostatnich spotkań

Norwegia – Czarnogóra 2:0

Gibraltar – Czarnogóra 0:3

Czarnogóra – Łotwa 0:0

Holandia – Czarnogóra 4:0

Turcja – Czarnogóra 2:2

Holandia – pięć ostatnich spotkań

Holandia – Gibraltar 6:0

Łotwa – Holandia 0:1

Holandia – Turcja 6:1

Holandia – Czarnogóra 4:0

Norwegia – Holandia 1:1