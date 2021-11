🇧🇪 Belgia – Estonia 🇪🇪 Typy, kursy (13.11.2021)

Już w sobotę reprezentacja Belgii może zapewnić sobie awans na mistrzostwa świata. Wystarczy, że podopieczni Roberto Martineza pokonają Estonię, a znajdą się w gronie drużyn, które mogą być pewne awansu na katarski mundial.

Belgia – Estonia zapowiedź (sobota, 20:45)

Reprezentacja Belgii idzie przez obecne eliminacje jak burza. Podopiecznym Roberto Martineza przydarzył się tylko jeden wyjazdowy remis z Czechami, a pozostałe spotkania wygrali. Dzięki temu pewnie przewodzą grupie E i już dziś mogą zapewnić sobie bilet do Kataru. Trzeba przyznać, że Belgowie mieli nieco ułatwione zadanie, bowiem trafili do grupy, w której żaden z rywali nie powinien im zagrozić. Udało się uniknąć przykrych niespodzianek i do pełni szczęścia brakuje tylko zwycięstwa nad Estonią.

Triumf Belgów wydaje się wielce prawdopodobny, bowiem Estończycy zgromadzili w tych eliminacjach tylko cztery punkty. Udało im się odnieść jedno zwycięstwo, gdy na własnym stadionie ograli Białoruś, a także na wyjeździe zremisować z Walią. Ten drugi wynik zasługuje na szczególną uwagę, gdyż pokazuje, że reprezentacja Estonii potrafi zaskoczyć groźniejszych rywali. nawet z dala od Tallina. Czy podobna sztuka uda im się w meczu z Belgią?

Belgia – Estonia nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Belgia i w sobotnim meczu spodziewamy się dość wysokiego triumfu gospodarzy.

Belgia – Estonia | Typ: Belgia (handicap -2.5) 1.48 @ Superbet

Belgia – Estonia | Typ: Obie drużyny strzelą gola – nie 1.32 @ Superbet

Belgia – Estonia kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Belgii, kurs: 1.05

remis, kurs: 16.0

wygrana Estonii, kurs: 50.0

Belgia – Estonia fakty meczowe

Belgia wygrała 7 z ostatnich 10 meczów

W ostatnich pięciu meczach Estonia triumfowała tylko raz

Estonii udało się tylko raz w historii wygrać z Belgią (w 2009 roku)

Belgia – pięć ostatnich spotkań

Włochy – Belgia 2:1

Belgia – Francja 2:3

Białoruś – Belgia 0:1

Belgia – Czechy 3:0

Estonia – Belgia 2:5

Estonia – pięć ostatnich spotkań

Estonia – Walia 0:1

Estonia – Białoruś 2:0

Walia – Estonia 0:0

Estonia – Irlandia Północna 0:1

Estonia – Belgia 2:5