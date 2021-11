🇭🇷 Chorwacja – Rosja 🇷🇺 Typy, kursy (14.11.2021)

W niedzielne popo艂udnie, w meczu, kt贸rego stawk膮 b臋dzie bezpo艣redni awans na mistrzostwa 艣wiata zmierz膮 si臋 ze sob膮 reprezentacje Chorwacji i Rosji. By wywalczy膰 bilet do Kataru go艣ciom wystarczy remis. Chorwacja natomiast, je艣li chce unikn膮膰 bara偶owego sita, musi w niedziel臋 wygra膰.聽

Chorwacja – Rosja zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Reprezentacja Chorwacji bardzo d艂ugo dotrzymywa艂a kroku Rosji i wydawa艂o si臋, 偶e po dziewi膮tej kolejce obie ekipy b臋d膮 mia艂y na koncie tak膮 sam膮 ilo艣膰 punkt贸w. Tak si臋 jednak nie sta艂o, gdy偶 w pa藕dzierniku, Chorwaci potkn臋li si臋 i zanotowali remis z reprezentacj膮 S艂owacji. Z tego te偶 powodu, przed ostatnim meczem w eliminacjach, podopieczni Zlatko Dalicia maj膮 na koncie o dwa punkty mniej ni偶 Rosjanie.

Sprawa wygl膮da do艣膰 przejrzy艣cie. Zwyci臋zca niedzielnego pojedynku bierze wszystko. Jednak, jako 偶e Rosji uda艂o si臋 w eliminacjach wywalczy膰 o jedno zwyci臋stwo wi臋cej od Chorwat贸w, to w przypadku remisu, to podopieczni Walerija Karpina b臋d膮 mogli cieszy膰 si臋 z awansu na mundial. Wywalczenie cho膰by punktu z graj膮c膮 u siebie reprezentacj膮 Chorwacji nie b臋dzie jednak nale偶e膰 do najprostszych zada艅 i w niedziel臋 Rosjanie wcale nie b臋d膮 faworytami.

Chorwacja – Rosja nasze typy

Wynik tego typu spotka艅 zawsze jest do艣膰 trudny do przewidzenia. Wydaje si臋 jednak, 偶e to Chorwaci powinni w niedziele, rzutem na ta艣m臋, zapewni膰 sobie awans na mundial.

Chorwacja – Rosja | Typ: Chorwacja 1.59 @ Betfan

Chorwacja – Rosja | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola – nie 1.77 @ Betfan

Chorwacja – Rosja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Chorwacji, kurs: 1.59

remis, kurs: 4.05

wygrana Rosji, kurs: 5.60

Chorwacja – Rosja fakty meczowe

Chorwacja jest niepokonana od dziewi臋ciu spotka艅

Rosja wygra艂a pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Rosja wygra艂a trzy ostatnie wyjazdowe spotkania

Chorwacja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Malta – Chorwacja 1:7

Chorwacja – S艂owacja 2:2

Cypr – Chorwacja 0:3

Chorwacja – S艂owenia 3:0

S艂owacja – Chorwacja 0:1

Rosja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rosja – Cypr 6:0

S艂owenia – Rosja 1:2

Rosja – S艂owacja 1:0

Rosja – Malta 2:0

Cypr – Rosja 0:2