Luksemburg – Irlandia 🇱🇺 🇮🇪 Typy, kursy (14.11.2021)

W swoim ostatnim meczu eliminacji Luksemburg podejmie Irlandię. Co ciekawe gospodarze mimo znacząco ujemnego bilansu znajdują się w tabeli przed swoimi dzisiejszymi rywalami.

Luksemburg – Irlandia zapowiedź (niedziela, 20:45)

Luksemburg może zaliczyć mijające eliminacje do udanych. Zespół co prawda nie ma już jakichkolwiek szans na awans, jednak dziewięć zdobytych punktów to wynik, którego nikt po tej drużynie się nie spodziewał. W siedmiu spotkaniach gospodarzy trzykrotnie odnosili wygraną, cztery razy natomiast zmuszeni byli do przełknięcia goryczy porażki. Pierwsze starcie z Irlandią zakończyło się wygraną piłkarzy z Luksemburga wynikiem 1:0. Mimo bilansu bramkowego na poziomie 8:15, to właśnie gospodarze zajmują trzecie miejsce w grupie.

Irlandczycy podczas tych eliminacji byli bardzo ekonomiczną drużyną. Goście strzelili w siedmiu spotkaniach osiem goli, tyle samo również ich stracili. Niestety oszczędność w środkach nie przekuła się na wyniki. Irlandia ma bowiem na swoim koncie sześć punktów, w przypadku wygranej zespół awansuje na trzecie miejsce, gdyż będzie miał on lepszy bilans bramkowy.

Luksemburg – Irlandia nasze typy

Luksemburg był bez wątpienia miłą niespodzianką tych eliminacji. Patrząc na style gry obu ekip oraz znikomą stawkę tego spotkania, stawiamy dzisiaj na remis oraz under 2.5 gole.

Luksemburg – Irlandia |typ: remis @3.15 LV Bet

Luksemburg – Irlandia |typ: under 2.5 gole @1.58 LV Bet

Luksemburg – Irlandia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

Wygrana Luksemburgu: 3.65

Remis: 3.15

Zwycięstwo Irlandii: 2.12

Luksemburg – Irlandia fakty meczowe

Pierwszy mecz między tymi ekipami zakończył się wygraną Luksemburgu wynikiem 1:0.

Irlandia straciła do tej pory tylko osiem goli.

Obie drużyny strzeliły dotychczas po osiem bramek.

Luksemburg pięć ostatnich spotkań

Azerbejdżan – Luksemburg 1:3

Porugalia – Luksemburg 5:0

Luksemburg – Serbia 1:4

Luksemburg – Katar 1:1

Serbia – Luksemburg 4:1

Irlandia pięć ostatnich spoktąń

Irlandia – Portugalia 0:0

Irlandia – Katar 4:0

Azerbejdżan – Irlandia 0:3

Irlandia – Serbia 1:1

Irlandia – Azerbejdżan 1:1

