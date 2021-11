PSG – FC Nantes 🇫🇷 Typy, kursy (20.11.2021)

Mecze PSG w tym sezonie Ligue 1 s膮 z regu艂y ciekawe, ale ostatecznie to wicemistrzowie Francji wygrywaj膮 zdecydowan膮 wi臋kszo艣膰 tych mecz贸w. Gracze Nantes jad膮 do Pary偶a z nadziej臋 na przerwanie dobrej passy bez pora偶ki swoich rywali, ale na pewno nie b臋dzie to 艂atwe zadanie do wykonania i szykuje si臋 trudny mecz dla zawodnik贸w go艣ci. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

PSG – FC Nantes zapowied藕 (sobota, 17:00)

Gospodarze w tym sezonie tracili punkty tylko dwukrotnie, a tylko raz przegrali. PSG dominuje w lidze i nie wida膰 p贸ki co 偶adnego rywala, kt贸ry by艂by w stanie im zagrozi膰 w walce o mistrzostwo Francji. Mimo wszystko gracze z Pary偶a dobrze wiedz膮, 偶e ca艂y czas musz膮 by膰 skoncentrowani i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w meczu z Nantes dadz膮 oni z siebie wszystko.

Go艣cie w tym starciu nie b臋d膮 mieli nic do stracenia, wi臋c nale偶y oczekiwa膰 odwa偶nego i ofensywnego wyst臋pu w wykonaniu graczy Nantes. Szykuje si臋 ciekawy mecz, kt贸ry powinien sta膰 na naprawd臋 wysokim poziomie. Go艣cie licz膮 na sprawienie niespodzianki cho膰 nie b臋dzie to na pewno 艂atwe zadanie do wykonania.

PSG – FC Nantes nasze typy

Go艣cie wiedz膮, 偶e na wyje藕dzie z PSG b臋dzie bardzo trudno o jakiekolwiek punkty. Mimo wszystko gracze Nantes nie maj膮 nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋 ciekawego meczu, kt贸ry jednak powinien by膰 zdominowany przez wicemistrz贸w Francji.

PSG – FC Nantes | Typ: handicap: PSG -1 @1.77 LV BET

PSG – FC Nantes | Typ: powy偶ej 2.0 goli @1.55 LV BET

PSG – FC Nantes kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest PSG. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.20. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu PSG – FC Nantes, to LV BET ma na to zdarzenie kurs 6.50. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 12.00.

PSG – FC Nantes fakty meczowe

Gracze Nantes nie zachowali czystego konta w ostatnich 20 meczach przeciwko PSG.

W ostatnich 10 bezpo艣rednich meczach to zawodnicy PSG strzelali pierwsz膮 bramk臋.

Gospodarze s膮 niepokonani od 6 spotka艅.

PSG ostatnie pi臋膰 spotka艅

Bordeaux – PSG 2:3

RB Lipsk – PSG 2:2

PSG – Lille 2:1

Marsylia – PSG 0:0

PSG – RB Lipsk 3:2

Nantes ostatnie pi臋膰 spotka艅

Nantes – Strasbourg 2:2

Montpellier – Nantes 2:0

Nantes – Clermont 2:1

Bordeaux – Nantes 1:1

Nantes – Troyes 2:0