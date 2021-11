Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (21.11.2021)

Jednym z najciekawszych mecz贸w 15. kolejki Ekstraklasy b臋dzie spotkanie Pogoni Szczecin ze 艢l膮skiem Wroc艂aw. Obie dru偶yny maj膮 w swoich szeregach naprawd臋 wielu bardzo dobrych zawodnik贸w, kt贸rzy wyr贸偶niaj膮 si臋 na tle reszty ligi, wi臋c mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego spotkania, kt贸re b臋dzie sta艂o na wysokim poziomie jak na standardy Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze tego meczu trac膮 zaledwie trzy punkty do lider贸w Ekstraklasy, wi臋c p贸ki co Pogo艅 znajduje si臋 w grze o walk膮 o mistrzostwo Polski. Do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze jednak wiele spotka艅 i p贸ki co fani mog膮 by膰 po prostu zadowoleni z postawy swoich graczy, kt贸rzy prezentuj膮 si臋 naprawd臋 dobrze w tej pierwszej cz臋艣ci sezonu.

Go艣cie w ostatnim czasie maj膮 problemy z regularnym punktowaniem, ale mocny pocz膮tek sezonu pozwala im na trzymanie si臋 g贸rnej cz臋艣ci ligowej tabeli. Fani 艢l膮ska licz膮 jednak, 偶e ich ulubie艅cy zaczn膮 gra膰 na lepszym poziomie i przed przerw膮 zimow膮 odrobi膮 kilka punkt贸w do czo艂贸wki ligowej tabeli. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, ale go艣ci sta膰 na dobr膮 gr臋 i na pewno 艢l膮sk b臋dzie chcia艂 pokaza膰 si臋 z dobrej strony w meczu z Pogoni膮.

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw nasze typy

Gospodarze wydaj膮 si臋 gra膰 w ostatnim czasie troch臋 lepiej od graczy 艢l膮ska i dodatkowo zawodnicy Pogoni b臋d膮 mieli przewag臋 w艂asnego boiska w tym starciu. Szykuje si臋 wyr贸wnany mecz, ale je艣li trzy punkty zostan膮 w Szczecinie to nie b臋dzie to wielka niespodziank膮.

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw | Typ: Pogo艅 Szczecin @1.88 BETFAN

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.01 BETFAN

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Pogo艅 Szczecin. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.88. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 4.30.

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 3 mecz贸w.

W ostatnich 7 meczach 艢l膮ska fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 5 spotka艅 go艣ci w a偶 4 obie dru偶yny strzeli艂y gola.

Pogo艅 Szczecin ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rak贸w Cz臋stochowa – Pogo艅 Szczecin 0:0

Legia Warszawa – Pogo艅 Szczecin 0:2

Pogo艅 Szczecin – Jagiellonia Bia艂ystok 4:1

Wis艂a P艂ock – Pogo艅 Szczecin 1:0

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik 艁臋czna 4:1

艢l膮sk Wroc艂aw ostatnie pi臋膰 spotka艅

艢l膮sk Wroc艂aw – Jagiellonia Bia艂ystok 2:2

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw 4:3

Wis艂a Krak贸w – 艢l膮sk Wroc艂aw 0:5

艢l膮sk Wroc艂aw – Rak贸w Cz臋stochowa 1:2

RB Lipsk – 艢l膮sk Wroc艂aw 1:2