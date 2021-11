🇦🇷 Argentyna – Brazylia 🇧🇷 Typy, kursy (17.11.2021)

Mecz Argentyna – Brazylia to starcie dwóch ekip, których nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. To także pojedynek dwóch zespołów wiodących prym w eliminacjach do mundialu w Ameryce Południowej.

Argentyna – Brazylia zapowiedź (środa, 00:30)

Po 12 seriach gier w eliminacjach, za sprawą 11 zwycięstw i 1 remisu, Brazylijczycy zapewnili już sobie awans na mundial w Katarze. Argentyńczycy, którzy wygrali dotąd 8 spotkań i zremisowali 4, są również bardzo blisko tego celu.

Oba zespoły wyznaczają tempo kwalifikacji do mistrzostw w Ameryce Południowej więc ich bezpośrednia konfrontacja zapowiada się niezwykle interesująco. Argentyńczycy pozostają ponadto niepokonani już od 26 spotkań, więc z pewnością do prestiżowego meczu z odwiecznym rywalem podejdą też wyjątkowo zmotywowani, by przedłużyć tę imponującą serię.

Argentyna – Brazylia nasze typy

Mecze między Argentyną a Brazylią nie obfitują w ostatnich latach w wiele goli. Niewykluczone jednak, że pewni już awansu na mundial Canarinhos podejdą do starcia z Albicelestes na większym luzie. Być może przełoży się to na trochę piłkarskiej samby i sprawi, że goli w meczu w San Juan padnie więcej niż w kilku poprzednich potyczkach obu zespołów.

Argentyna – Brazylia | Typ: powyżej 1.5 goli @1.43 BETFAN

Argentyna – Brazylia | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.03 BETFAN

Argentyna – Brazylia kursy bukmacherów

Faworytami mecz na Estadio del Bicentenario są gospodarze. Wygraną Argentyny BETFAN wystawił z kursem 2.29. Zwycięstwo Brazylii znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 3.35, a remis z kursem 3.15.

Argentyna – Brazylia fakty meczowe

Bilans Argentyny w domowych meczach eliminacji do MŚ: 4 wygrane, 2 remisy, bramki: 10-2

Bilans Brazylii w wyjazdowych meczach eliminacji do MŚ: 5 wygranych, 1 remis, bramki: 12-3

Argentyna nie straciła gola w 5 ostatnich meczach

Brazylia zdobywała przynajmniej 1 gola w 4 z 5 ostatnich spotkań

Argentyna – pięć ostatnich spotkań

Urugwaj – Argentyna 0:1

Argentyna – Peru 1:0

Argentyna – Urugwaj 3:0

Paragwaj – Argentyna 0:0

Argentyna – Boliwia 3:0

Brazylia – pięć ostatnich spotkań

Brazylia – Kolumbia 1:0

Brazylia – Urugwaj 4:1

Kolumbia – Brazylia 0:0

Wenezuela – Brazylia 1:3

Brazylia – Peru 2:0