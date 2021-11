Levante – Athletic Bilbao 🇪🇸 Typy, kursy (19.11.2021)

Czternast膮 kolejk臋 hiszpa艅skiej ekstraklasy otworzy starcie Levante z Athletikiem Bilbao. Bior膮c pod uwag臋 uk艂ad tabeli, faworytem spotkania jest zesp贸艂 go艣ci, kt贸ry na ten moment mo偶e celowa膰 w walk臋 o udzia艂 w europejskich pucharach.

Levante – Athletic Bilbao zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Kiepsko w tym sezonie radzi sobie Levante. Mowa bowiem o sze艣ciu remisach i siedmiu pora偶kach w trzynastu meczach. Oznacza to, i偶 pi艂karze Levante do tej pory nie zanotowali ligowego zwyci臋stwa. Przypomnijmy, i偶 mamy ju偶 ko艅c贸wk臋 listopada. Mimo to, zesp贸艂 z Estadi Ciutat de Valencia nie jest na ostatnim miejscu. Gorszy bilans bramkowy ma Getafe, kt贸re r贸wnie偶 zdoby艂o sze艣膰 punkt贸w.

Zdecydowanie wy偶ej w tabeli jest Athletic, kt贸ry zgromadzi艂 do tej pory osiemna艣cie punkt贸w i traci do sz贸stego miejsca tylko dwa oczka. W trzech ostatnich starciach zesp贸艂 z Bilbao nie zdo艂a艂 si臋gn膮膰 po zwyci臋stwo, notuj膮c dwa remisy i jedn膮 pora偶k臋. Podzia艂y punkt贸w przypadaj膮 na starcia z Espanyolem i Realem Sociedad. Przegrany mecz to pojedynek z Cadiz. Spotkanie z Levante wydaje si臋 zatem idealn膮 okazj膮, by si臋gn膮膰 po trzy punkty.

Levante – Athletic Bilbao nasze typy

Kurs na wygran膮 zespo艂u z Bilbao jest bardzo kusz膮cy. Typujemy zwyci臋stwo go艣ci.

Levante – Athletic Bilbao | Typ: Athletic wygra lub remis i poni偶ej 3.5 gola 1.70 @ Superbet

Levante – Athletic Bilbao | Typ: Athletic wygra mecz 2.30 @ Superbet

Levante – Athletic Bilbao kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Levante wygra, kurs: 3.30

Remis, kurs: 3.30

Athletic wygra, kurs 2.30

Levante – Athletic Bilbao fakty meczowe

Levante zdoby艂o dwa punkty w pi臋ciu ostatnich meczach

Athletic wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Levante traci艂o minimum dwa gole

Levante pi臋膰 ostatnich spotka艅

Alaves – Levante 2:1

Levante – Granada 0:3

Levante – Atletico Madryt 2:2

Sevilla – Levante 5:3

Levante – Getafe 0:0

Athletic Bilbao pi臋膰 ostatnich spotka艅

Athletic Bilbao – Cadiz 0:1

Real Sociedad – Athletic Bilbao 1:1

Espanyol – Athletic Bilbao 1:1

Athletic Bilbao – Villarreal 2:1

Athletic Bilbao – Alaves 1:0

