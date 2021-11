Leicester – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (20.11.2021)

W ramach 12. kolejki Premier League pi艂karze Leicester City zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z Chelsea. Czy lider Premier League zdo艂a si臋gn膮膰 po trzy punkty na nie艂atwym terenie?

Leicester – Chelsea zapowied藕 (sobota, 13:30)

Forma pi艂karzy Leicester w tym sezonie to sinusoida. Podopieczni Brendana Rodgersa mieli gorszy okres, w kt贸rym zremisowali z Burnley czy przegrali z Legi膮 Warszawa. P贸藕niej zanotowali seri臋 czterech zwyci臋stw, w tym tak偶e wygrana z Manchesterem United. Ostatnie trzy mecze “Lis贸w” to dwa remisy i pora偶ka. Bior膮c pod uwag臋 Premier League, Leicester jest na dwunastym miejscu w tabeli z wyra藕n膮, o艣miopunktow膮 strat膮 do pi膮tego miejsca.

Chelsea to lider angielskiej ekstraklasy. “The Blues” wyjechali na zgrupowania reprezentacji w kiepskich nastrojach. Mowa bowiem o remisie na w艂asnym obiekcie z Burnley. Aktualnie podopieczni Thomasa Tuchela maj膮 trzy punkty przewagi nad drugim Manchesterem City oraz trzecim West Hamem.

Leicester – Chelsea nasze typy

Spodziewamy si臋 ciekawego starcia, w kt贸rym nie zabraknie goli z dw贸ch stron, a tak偶e minimum trzech bramek.

Leicester – Chelsea | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.90 @ Superbet

Leicester – Chelsea | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.50 @ Superbet

Leicester – Chelsea kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Leicester wygra, kurs: 4.70

Remis, kurs: 3.65

Chelsea wygra, kurs: 1.80

Leicester – Chelsea fakty meczowe

Leicester zanotowa艂o dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

Chelsea nie przegra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Leicester traci艂o gola

Leicester pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leeds – Leicester 1:1

Leicester – Spartak Moskwa 1:1

Leicester – Arsenal 0:2

Leicester – Brighton 3:2 (2:2)

Brentford – Leicester 1:2

Chelsea pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chelsea – Burnley 1:1

Malmo FF – Chelsea 0:1

Newcastle – Chelsea 0:3

Chelsea – Southampton 2:1 (1:1)

Chelsea – Norwich 7:0