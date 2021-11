Liverpool – Arsenal 🇬🇧 Typy, kursy (20.11.2021)

Mecz Liverpool – Arsenal to zdecydowany hit 12. kolejki Premier League. Czy gospodarze tego meczu wrócą na zwycięski szlak po ostatnich gorszych występach?

Liverpool – Arsenal zapowiedź (sobota, 18:30)

The Reds długo wyznaczali tempo ligowej rywalizacji w tym sezonie, ale później złapali zadyszkę, która kosztowała ich fotel lidera Premier League. Arsenal po fatalnym starcie rozgrywek ustabilizował natomiast formę i w efekcie obie drużyny sąsiadują ze sobą aktualnie w tabeli. Mimo gorszej dyspozycji w ostatnim czasie faworytami spotkania na Anfield Road pozostają jednak jego gospodarze.

Liverpool to o wiele bardziej ofensywnie usposobiony zespół, o czym świadczy fakt, że podopieczni Jurgena Kloppa to najbardziej bramkostrzelna ekipa w Premier League z 31 golami na koncie. Arsenal ma ich dla porównania raptem 13. Brentford, Brighton oraz West Ham udowodniły jednak już w tym sezonie, że drużynie The Reds zdecydowanie można urwać punkty.

Liverpool – Arsenal nasze typy

Forma obu drużyn po przerwie reprezentacyjnej pozostaje niewiadomą, ale w spotkaniu na Anfield można spodziewać się kilku bramek. Inicjatywa w tym meczu będzie zapewne należała do gospodarzy.

Liverpool – Arsenal | Typ: powyżej 2.5 goli @1.50 LV BET

Liverpool – Arsenal | Typ: Liverpool lub remis i powyżej 2.5 goli @1.67 LV BET

Liverpool – Arsenal kursy bukmacherów

Faworytami sobotniego meczu są gospodarze. Wygraną Liverpoolu LV BET wystawił z kursem 1.50. Zwycięstwo Arsenalu znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 6.50, a remis z kursem 4.80.

Liverpool – Arsenal fakty meczowe

Bilans Liverpoolu w domowych meczach ligowych w tym sezonie: 2 wygrane, 3 remisy, bramki: 10-5

Bilans Arsenalu w wyjazdowych meczach ligowych w tym sezonie: 2 wygrane, 1 remis, 2 porażki, bramki: 3-7

Liverpool zdobywa przynajmniej 2 gole w meczu od 14 kolejnych spotkań

Arsenal zdobył łącznie 10 bramek w 5 ostatnich meczach

Liverpool – pięć ostatnich spotkań

West Ham – Liverpool 3:2

Liverpool – Atletico Madryt 2:0

Liverpool – Brighton 2:2

Preston – Liverpool 0:2

Manchester United – Liverpool 0:5

Arsenal – pięć ostatnich spotkań

Arsenal – Watford 1:0

Leicester – Arsenal 0:2

Arsenal – Leeds 2:0

Arsenal – Aston Villa 3:1

Arsenal – Crystal Palace 2:2

