Manchester City – Everton. Typy, kursy (21.11.2021)

Mecz ze zdecydowanym faworytem, którym będzie oczywiście Manchester City. Trzeba jednak pamiętać, że ostatni domowy mecz ligowy Citizens… przegrali z Crystal Palace. To może być dodatkowa motywacja dla Evertonu. Czy The Toffees są w stanie sprawić niespodziankę na Etihad?

Manchester City – Everton zapowiedź (niedziela, 15:00)

Gospodarze są na trzecim miejscu, ale wbrew pozorom nie jest tak różowo. Niedawno odpadli z EFL Cup, a po chwili sensacyjnie przegrali w domu z Crystal Palace 0:2. Drużynie Guardioli zdarzają się wpadki, gdy akurat pokazują ludzkie oblicze. To jednak nadal jeden z głównych faworytów do zwycięstwa w Premier League oraz Lidze Mistrzów. Do tej pory u siebie nie tracili goli, dopiero CP udało się trafić dwukrotnie do bramki Edersona. Teraz jednak czas na kolejną serię zwycięstw do zera.

Goście dopiero na jedenastym miejscu. To jednak efekt ostatniej serii. Everton nie wygrał pięciu kolejnych spotkań. W tym czasie zremisowali z Manchesterem United i Tottenhamem oraz przegrywali z West Hamem, Watfordem oraz Wolves. Ostatni triumf to 25 września z Norwich. Niemal dwa miesiące bez wygranej w Premier League musiało się odbić na pozycji w tabeli. A przecież start w rozgrywki mieli naprawdę niezły patrząc przez pryzmat meczów sierpniowo-wrześniowych.

Manchester City – Everton kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

City wygra, kurs: 1,20

Everton wygra, kurs: 13,50

Remis, kurs: 6,80

Manchester City – Everton fakty meczowe

Spotkanie trzeciej z jedenastką drużyną Premier League. Dzieli ich osiem punktów w tabeli

Gospodarze stracili zaledwie 6 goli w tym sezonie, a u siebie dwie sztuki

Średnia goli w meczach z udziałem Evertonu to niemal trzy na spotkanie

W ubiegłym sezonie trzykrotnie(raz w pucharze) lepsi byli The Citizens. Kolejno: 3:1, 2:0 i 5:0

Manchester City – Everton typy

Typujemy zdecydowane zwycięstwo gospodarzy, bez straty gola.

Typ: City wygra do 0 @ 1,83 BETFAN

Typ: City powyżej 2,5 bramki @ 1,91 BETFAN