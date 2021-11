Górnik Zabrze – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (21.11.2021)

Ju偶 w niedziel臋 Legi臋 czeka trudny wyjazd do Zabrza. Czy podopieczni Marka Go艂臋biewskiego zdo艂aj膮 odbi膰 si臋 od dna i pokona膰 G贸rnika, kt贸ry w ostatnim czasie r贸wnie偶 jest daleki od dobrej dyspozycji?聽

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Po przyj艣ciu Lukasa Podolskiego, wielu mog艂o oczekiwa膰 znacznej poprawy gry G贸rnika Zabrze. Tak si臋 jednak nie sta艂o. Podolski daje dru偶ynie niewiele, wyst臋puje g艂贸wnie w domowych meczach, a na dodatek nie notuje liczb. Podobnie zreszt膮 jak sam G贸rnik, kt贸ry zajmuje obecnie czternaste miejsce w tabeli i ma zaledwie trzy punkty przewagi nad stref膮 spadkow膮. Podopieczni Jana Urbana musz膮 szybko si臋 otrz膮sn膮膰, bo je艣li w przeci膮gu kilku najbli偶szych kolejek nie poprawi膮 swojego dorobku punktowego, to ko艅c贸wka sezonu mo偶e by膰 dla nich bardzo trudna.

O kryzysie w Legii Warszawa napisano ju偶 chyba wszystko. Przy okazji ka偶dego kolejnego meczu ligowego wydaje si臋, 偶e to jest w艂a艣nie to spotkanie, w kt贸rym podopieczni Marka Go艂臋biewskiego mog膮 si臋 odku膰, ale Warszawianom, jak dot膮d, ta sztuka si臋 jeszcze nie uda艂a. Legioni艣ci zanotowali sze艣膰 kolejnych pora偶ek z rz臋du i wcale nie mo偶na by膰 pewnym, 偶e z G贸rnikiem nie przydarzy im si臋 si贸dma. Legi臋 czeka bowiem wyjazd do Zabrza, gdzie podopieczni Jana Urbana spisuj膮 si臋 nieco lepiej ni偶 na wyjazdach.

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa nasze typy

Bardzo trudno jest przewidzie膰 przebieg tego spotkania. Wydaje si臋, 偶e najrozs膮dniejszym typem b臋dzie G贸rnik z podp贸rk膮 na remis.

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa | Typ: G贸rnik lub remis 1.60 @ Betfan

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.85 @ Betfan

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana G贸rnika, kurs: 3.15

remis, kurs: 3.35

wygrana Legii, kurs: 2.37

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa fakty meczowe

Legia przegra艂a sze艣膰 ostatnich spotka艅 w lidze

G贸rnik przegra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich domowych spotka艅

W siedmiu ostatnich domowych spotkaniach G贸rnika, tyko dwukrotnie pada艂 wi臋cej ni偶 jeden gol

G贸rnik Zabrze – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Radomiak – G贸rnik Zabrze 1:0

G贸rnik Zabrze – Zag艂臋bie Lubin 0:0

艢l臋za Wroc艂aw – G贸rnik Zabrze 1:2

Lechia Gda艅sk – G贸rnik Zabrze 1:1

G贸rnik Zabrze – Wis艂a Krak贸w 0:1

Legia Warszawa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Legia Warszawa – Stal Mielec 1:3

Legia Warszawa – Napoli 1:4

Legia Warszawa – Pogo艅 Szczecin 0:2

艢wit Skolwin – Legia Warszawa 0:1

Piast Gliwice – Legia Warszawa 4:1