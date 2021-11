Malmo – Zenit 🇸🇪🇷🇺 Typy, kursy (23.11.2021)

Mecz Malmo z Zenitem oczywiście nie zapowiada się na najciekawszy tego wieczoru, ale dla tych dwóch ekip będzie to ważne spotkanie. Gospodarze chcieliby dobrze pożegnać się ze swoimi kibicami, którzy obejrzą ostatnie domowe starcie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, a goście chcą przynajmniej remisem zapewnić sobie trzecie miejsce, które da Zenitowi europejskie puchary na wiosnę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Malmo – Zenit zapowiedź (wtorek, 21:00)

Gospodarze tego meczu nie zdobyli póki co żadnego gola w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Mimo wszystko dzisiejsze spotkanie jest dla graczy Malmo teoretycznie najlepszą szansą na przełamanie się i być może zdobycie nawet jakiegoś punktu. Szwedzi nie mają już prawie żadnych szans na trzecie miejsce w grupie, ale fani Malmo liczą na dobry występ ich ulubieńców który być może da im chociaż symboliczny punkt.

Goście za to wygrali póki co tylko jeden mecz i było to domowe starcie z Malmo. Mimo wszystko zawodnicy z Rosji liczą na dobry wynik w dzisiejszym starciu i na zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Europy. Nie powinien być to trudny mecz dla graczy Zenitu, ale na pewno nie będzie to też spacerek.

Malmo – Zenit nasze typy

Zenit w pierwszym spotkaniu bez problemów pokonał rywali ze Szwecji. Gracze Malmo będą chcieli dobrze pożegnać się w ostatnim meczu przed własną publicznoscią w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mimo wszystko goście są lepsi i będą chcieli zapewnić sobie miejsce w fazie pucharowej Ligi Europy.

Malmo – Zenit | Typ: Zenit @1.92 Superbet

Malmo – Zenit | Typ: powyżej 2.5 goli @1.78 Superbet

Malmo – Zenit kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Zenit. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.92. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Malmo – Zenit, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.75. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 4.15.

Malmo – Zenit fakty meczowe

Na ostatnich 5 meczów gospodarzy w aż 4 strzelali oni pierwszą bramkę.

Na ostatnich 10 meczów gości w aż 8 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 5 spotkań Zenitu w aż 4 obie drużyny strzelały gola.

Malmo ostatnie pięć spotkań

Malmo – Hacken 2:2

Goteborg – Malmo 0:2

Chelsea – Malmo 0:1

Sirius – Malmo 2:3

Malmo – AIK Stockholm 1:0

Zenit ostatnie pięć spotkań

Zenit – Nizhny Novogrod 5:1

Ural – Zenit 0:0

Juventus – Zenit 4:2

Zenit – Dynamo Moskwa 4:1

Zenit – Spartak Moskwa 7:1