🇮🇹 AS Roma – Zoria Ługańsk 🇺🇦 Typy, kursy (25.11.2021)

W czwartkowym spotkaniu Ligi Konferencji Europy, AS Roma podejmie przed własną publicznością drużynę Zorii Ługańsk. Dla obu drużyn będzie to ważne spotkanie w kontekście walki o awans do kolejnej rundy rozgrywek.

AS Roma – Zoria Ługańsk zapowiedź (czwartek, 21:00)

Wyjazdowa przegrana z Bodo/Glimt znacznie utrudniła życie podopiecznym Jose Mourinho. Teraz Roma potrzebuje zwycięstwa w meczu z Zorią Ługańsk, by na kolejkę przed końcem fazy grupowej zapewnić sobie awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. Piłkarze z Włoch są zdecydowanym faworytem tego spotkania i wydaje się, że powinni bez większych problemów poradzić sobie z rywalem z Ukrainy.

Zoria prezentuje się w tym sezonie przyzwoicie, zarówno w ukraińskiej Premier League, jak i w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Wobec dobrej dyspozycji Bodo/Glimt i Romy może się to jednak okazać zbyt mało, by znaleźć się w kolejnej rundzie. Póki co, goście czwartkowego spotkania mają na swoim koncie zwycięstwa z CSKA Sofia, ale żeby pozostać w grze konieczny może okazać się triumf lub remis z AS Romą.

AS Roma – Zoria Ługańsk nasze typy

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego starcia są gospodarze. Trudno oczekiwać, by podopieczni Jose Mourinho na własnym stadionie wypuścili z rąk awans do kolejnej rundy europejskich pucharów.

AS Roma – Zoria Ługańsk | Typ: Obie drużyny strzelą gola – nie 1.75 @ Superbet

AS Roma – Zoria Ługańsk | Typ: AS Roma (handicap -2.5) 2.0 @ Superbet

AS Roma – Zoria Ługańsk kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Romy, kurs: 1.13

remis, kurs: 8.50

wygrana Zorii, kurs: 20.0

AS Roma – Zoria Ługańsk fakty meczowe

Roma wygrała zaledwie dwa z pięciu ostatnich spotkań

Zoria wygrała cztery z pięciu ostatnich spotkań

W pierwszym meczu tych drużyn Roma wygrała 3:0

AS Roma – pięć ostatnich spotkań

Genoa – Roma 0:2

Venezia – Roma 3:2

Roma – Bodo/Glimt 2:2

Roma – AC Milan 1:2

Cagliari – Roma 1:2

Zoria Ługańsk – pięć ostatnich spotkań

Lwów – Zoria 2:1

Zoria – Veres-Rivne 3:0

Zoria – CSKA Sofia 2:0

Metalist 1925 – Zoria 1:6

Ruch Lwów – Zoria 0:2