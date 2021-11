Korona – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (30.11.2021)

W drugim z wtorkowych spotkań 1/8 finału Pucharu Polski, Korona Kielce podejmie u siebie Górnik Łęczna. Pojedynek ten zapowiada się na bardzo zacięty mecz.

Korona – Górnik Łęczna zapowiedź (wtorek, 18:00)

Biorąc pod uwagę dyspozycję obu drużyn w ostatnim czasie, mecz w Kielcach powinien być dosyć wyrównanym spotkaniem, w którym jednak większe szanse na zwycięstwo będą mieli jego gospodarze. Korona podobnie jak Górnik gra ostatnio w kratkę, ale mimo wszystko potrafiła sięgać po zwycięstwa.

Gościom – nie licząc wygranej po dogrywce w poprzedniej rundzie Pucharu Polski – sztuka ta nie udała się już od 7 spotkań. Korona wygrała w tym czasie trzy spotkania. Ekipa z Kielc znajduje się w tym sezonie wśród drużyn walczących o awans do Ekstraklasy. Górnik z kolei jest na najlepszej drodze do powrotu do 1. ligi.

Korona – Górnik Łęczna nasze typy

Obie drużyny nie zachwycają w ostatnim czasie, ale ranga najbliższego spotkania z pewnością sprawi, że we wtorek dadzą z siebie wszystko. W Kielcach nie powinno więc zabraknąć bramek.

Korona – Górnik Łęczna | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.75 Superbet

Korona – Górnik Łęczna | Typ: powyżej 2.5 goli @1.90 Superbet

Korona – Górnik Łęczna kursy bukmacherów

Faworytami wtorkowego meczu są gospodarze. Wygraną Korony Superbet wystawił z kursem 2.30. Zwycięstwo Górnika znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 3.00, a remis z kursem 3.20.

Korona – Górnik Łęczna fakty meczowe

Bilans bramkowy Korony w 5 ostatnich meczach: 8-9

Bilans bramkowy Górnika w 5 ostatnich meczach: 5-6

Górnik zdobywał przynajmniej 1 gola w 4 z 5 ostatnich spotkań

Korona – pięć ostatnich spotkań

Puszcza Niepołomice – Korona 5:2

Korona – GKS Tychy 0:1

Skra Częstochowa – Korona 1:4

GKS Katowice – Korona 1:0

Korona – Stomil Olsztyn 2:1

Górnik Łęczna – pięć ostatnich spotkań

Górnik Łęczna – Górnik Zabrze 1:2

Termalica Bruk-Bet Nieciecza – Górnik Łęczna 1:1

Górnik Łęczna – Lech Poznań 1:1

Miedź Legnica – Górnik Łęczna 2:3 (2:2)

Górnik Łęczna – Raków Częstochowa 0:0

Puchar Polski – inne mecze

We wtorek w innych meczach Pucharu Polski dojdzie m.in. do konfrontacji Olimpii Grudziądz ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Kto wygra to spotkanie?

Olimpia – Świt Nowy Dwór typy (30.11.2021, wtorek 12:00)