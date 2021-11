Leeds – Crystal Palace. Typy, kursy (30.11.2021)

Mecz drużyn z drugiej połowy tabeli Premier League. Leeds podejmuje Crystal Palace i staje przed szansą na dojście do najbliższego rywala na punkt w klasyfikacji. To ważne spotkanie przede wszystkim dla ekipy Marcelo Bielsy.

Leeds – Crystal Palace zapowiedź (wtorek, 21:15)

Osiem ostatnich meczów londyńczyków to seria ze strzelonym golem. Dopiero w miniony piątek skończyła się na porażce. Wcześniej dwa zwycięstwa i pięć remisów. Trzeba jednak tutaj dodać, że potrafili pokonać Manchester City na Etihad Stadium bez straty gola! Do tego remis na Emirates z Arsenalem. Krótko mówiąc ekipa Patricka Vieiry nie musi się wstydzić swoich ostatnich wyników, a raczej wprost przeciwnie. W tym momencie są na jedenastym miejscu i to całkiem dobry wynik. Poza tym ich mecze da się oglądać, o czym świadczy średnia niemal trzech bramek na każde 90 minut z udziałem Crystal Palace.

Leeds jest tuż nad strefą spadkową. 12 punktów po trzynastu meczach to słaby rezultat drużyny Marcelo Bielsy. Przede wszystkim kuleje ofensywa. Ledwie 12 goli nie robi na nikim wrażenia. Zresztą w tym sezonie tylko dwukrotnie udało im się strzelić więcej niż jednego gola – z Evertonem i Norwich. Dało to łącznie cztery punkty. Częściej jednak nie strzelali w ogóle – trzy razy – lub trafiali raz do bramki rywala – ośmiokrotnie. Jeśli ten punkt uda się im zmienić, wówczas powinni zaliczyć nieco więcej punktów i awans w tabeli Premier League. Tym bardziej że mają trochę jakości piłkarskiej w drużynie.

Leeds – Crystal Palace kursy bukmacherów

Superbet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Leeds wygra, kurs: 2,45

Crystal Palace wygra, kurs: 3,10

Remis, kurs: 3,35

Leeds – Crystal Palace fakty meczowe

Spotkanie 17. z 11. drużyną Premier League. Gospodarze mają 12 punktów – trzy przewagi nad strefą spadkową i cztery straty do dzisiejszego rywala

W meczach z udziałem tych ekip pada odpowiednio: 2,46 i 2,92 gola na mecz

Leeds u siebie i na wyjazdach zgarnęło po 6 punktów. Z kolei Crystal Palace lepiej prezentuje się w domu – 10pkt do 6 poza nim

W lutym tego roku na Elland Road lepsi byli gospodarze. Wygrali 2:0 po golach Harrisona i Bamforda

Leeds – Crystal Palace typy

Gospodarze powinni zacząć wygrywać. Dzisiaj dobra okazja do tego, gdyż rywal w zasięgu. Mimo wszystko łatwo nie będzie, wszak Crystal Palace w ostatnich tygodniach prezentuje niezłą formę i strzelało gole w ośmiu ostatnich grach!

Typ: Obie strzelą @ 1,75 Superbet