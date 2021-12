Chrobry Głogów – ŁKS 🇵🇱 Typy, kursy (01.12.2021)

Zaleg艂y mecz 12. kolejki I ligi. Chrobry G艂og贸w – 艁KS to spotkanie dru偶yn, kt贸re s膮 blisko siebie w tabeli. Cztery miejsca i cztery punkty dziel膮 te ekipy. By膰 mo偶e po tym starciu r贸偶nica b臋dzie jeszcze mniejsza.

Chrobry G艂og贸w – 艁KS zapowied藕 (艣roda, 18:00)

Trzeba przyzna膰, 偶e w ostatnich tygodniach forma dopisuje po obu stronach barykady. Chrobry G艂og贸w zgarn膮艂 9pkt w czterech ostatnich meczach. Mowa o trzech domowych wygranych, gdy rywalami by艂a Sandecja, Stomil i Arka. Poza tym trzeba by艂o prze艂kn膮膰 gorycz pora偶ki w Sosnowcu. Warto nadmieni膰, 偶e g艂ogowianie kapitalnie spisuj膮 si臋 na swoim stadionie. W siedmiu meczach a偶 16pkt, czyli 2/3 dorobku. Do tego tylko jeden stracony gol!

艁KS to czo艂owa ekipa na wyjazdach. Dziewi臋膰 mecz贸w i 15 punkt贸w, przy czym bli偶szym prawdy b臋dzie bilans 7 mecz贸w i 11 punkt贸w. To wszystko przez fakt, 偶e za mecze wyjazdowe uznaje si臋 tak偶e spotkania przy Alei Unii, gdy w roli gospodarza wyst臋powa艂a Sandecja i Skra. W贸wczas cztery punkty 艂odzianie dopisali sobie do tabeli. Ostatnie mecze jednak niez艂e w wykonaniu 艁KS-u. Trzykrotnie do 艁odzi przyje偶d偶a艂y kluby z G贸rnego 艢l膮ska. Ze Skr膮 0:0, a wcze艣niej 1:0 i 2:0 z GKS-ami. Najpierw pokonali katowicki, p贸藕niej tyski. To daje p贸ki co si贸dme miejsce, ale ewentualna wygrana da艂aby awans nawet na ligowe podium!

Chrobry G艂og贸w – 艁KS kursy bukmacher贸w

Chrobry wygra, kurs: 3,30

艁KS wygra, kurs: 2,12

Remis, kurs: 3,40

Chrobry G艂og贸w – 艁KS fakty meczowe

Spotkanie jedenastej z si贸dm膮 dru偶yn膮 I ligi. Gospodarze maj膮 25 punkt贸w, a go艣cie wyprzedzaj膮 ich o cztery oczka

W meczach z udzia艂em tych ekip pada podobna liczba goli. W przypadku Chrobrego mowa o 39 “sztukach”, a 艁KS to 40. 艢rednie w okolicach 2,2 na mecz

Chrobry zdoby艂 9pkt w czterech ostatnich meczach – 3 wygrane i pora偶ka w Sosnowcu

艁KS zgarn膮艂 7pkt w trzech ostatnich grach – wygrane z GKS-ami Tychy i Katowice oraz remis ze Skr膮

W ubieg艂ym sezonie w G艂ogowie wygrali gospodarze 1:0

Chrobry G艂og贸w – 艁KS typy

Mo偶e wiele goli nie pada w meczach obu dru偶yn. W ostatnich tygodniach s膮 jednak w dobrej formie jedni i drudzy. To mo偶e zwiastowa膰 trafienia po obu stronach.

