Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (04.12.2021)

Sobota z Ekstraklasą rozpocznie się od spotkania w Niecieczy. Bruk-Bet Termalica zagra na własnym obiekcie z Pogonią Szczecin i choć goście przyjeżdżają po trzy punkty, to gospodarze nie mają nic do stracenia i na pewno będą chcieli przynajmniej zremisować. Bukmacherzy dają Pogoni zdecydowanie większe szanse na wygraną, ale Bruk-Bet Termalica również liczy na solidny wynik. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin zapowiedź (sobota, 15:00)

Zawodnicy z Niecieczy dobrze wiedzą, że w tym sezonie czeka ich walka o utrzymanie i póki co gracze Bruk-Betu mieli przebłyski formy, które pozwalały sądzić, że gospodarze tego starcia będą w stanie regularnie punktować. Sytuacja ekipy z Niecieczy nie jest jednak idealna i jeśli Bruk-Bet nie zacznie grać lepiej to już być może nawet po tej kolejce znajdzie się w strefie spadkowej.

Goście za to naciskają na Lecha Poznań w czołówce tabeli. Gracze ze Szczecina wiedzą, że potrzeba regularnych zwycięstw żeby walczyć o mistrzostwo Polski. Pogoń ma w swoich szeregach wielu naprawdę dobrych zawodników i goście mają prawo wierzyć w to, że w przyszłym roku zagrają w europejskich pucharach, a być może nawet w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin nasze typy

Pogoń w ostatnim czasie gra fantastycznie, a tego samego nie można jednak powiedzieć o ekipie z Niecieczy. Będzie to trudny mecz dla beniaminka, który raczej zakończy się pewną wygraną gości.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin | Typ: Pogoń Szczecin @1.95 BETFAN

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.17 BETFAN

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Pogoń Szczecin. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.95. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.45. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.95.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Pogoń Szczecin fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 4 meczów.

Bruk-Bet Termalica nie zachowała czystego konta od 10 spotkań.

Goście są niepokonani od 5 meczów.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza ostatnie pięć spotkań

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa 0:2

Piast Gliwice – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Górnik Łęczna 1:1

Wisła Płock – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Śląsk Wrocław 4:3

Pogoń Szczecin ostatnie pięć spotkań

Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 5:1

Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław 2:1

Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin 0:0

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 0:2

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 4:1