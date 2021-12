Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (04.11.2021)

Drugie sobotnie spotkanie w Ekstraklasie również na papierze nie zapowiada się na bardzo ciekawe, ale wbrew pozorom zawodnicy z Łęcznej chcą wreszcie solidnie zapunktować na wyjeździe i nie musi być to łatwe spotkanie dla graczy z Białegostoku, którzy są zdecydowanymi faworytami do wygrania tego meczu. Szykuje się bardzo ciekawy mecz, który powinien stać na całkiem solidnym poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna zapowiedź (sobota, 17:30)

Gospodarze tego meczu po ostatniej ligowej porażce w Warszawie tym razem mają nadzieję na pokonanie Górnika, który wydaje się być słabszy od Legii. Dodatkowo Jagiellonia zagra teraz na własnym obiekcie i nie bez powodu bukmacherzy dają gospodarzom zdecydowanie większe szanse na wygranie tego meczu. Potrzeba jednak jeszcze dobrego występu żeby trzy punkty zostały w Białymstoku.

Goście tego starcia potrzebują jak najszybciej punktów, bo ekipa z Łęcznej niedługo może tracić już więcej niż trzy punkty do miejsca dającego utrzymanie w Ekstraklasie. Górnikowi będzie bardzo trudno o wyjechanie z Białegostoku z remisem lub zwycięstwem, ale goście potrzebują dobrego wyniku na którym być może uda się zbudować fundament do zdobywania punktów w kolejnych meczach tego sezonu.

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna nasze typy

Gospodarze są zdecydowanym faworytem do wygrania tego meczu i ciężko oczekiwać od beniaminka z Łęcznej dobrej gry w tym wyjazdowym starciu. Szykuje się interesujące spotkanie, ale jednak trzy punkty zapewne zostaną w Białymstoku.

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna | Typ: Jagiellonia Białystok @1.64 BETFAN

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna | Typ: 1. połowa/cały mecz: Jagiellonia Białystok/Jagiellonia Białystok @2.41 BETFAN

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Jagiellonia Białystok. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.64. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.20.

Jagiellonia Białystok – Górnik Łęczna fakty meczowe

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 6 spotkań.

Goście nie zachowali czystego konta od 5 meczów.

Na ostatnich 5 meczów Jagiellonii w aż 4 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Jagiellonia Białystok ostatnie pięć spotkań

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 1:0

Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków 3:1

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 2:2

Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice 3:3

Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 4:1

Górnik Łęczna ostatnie pięć spotkań

Korona Kielce – Górnik Łęczna 1:2

Górnik Łęczna – Górnik Zabrze 1:2

Bruk-Bet Termalica – Górnik Łęczna 1:1

Górnik Łęczna – Lech Poznań 1:1

Miedź Legnica – Górnik Łęczna 2:2