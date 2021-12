Cracovia – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (05.12.2021)

Mecz Cracovii z Legią Warszawa będzie bardzo ciekawy biorąc pod uwagę, że mistrz Polski w ostatniej kolejce wreszcie się przełamał i dopisał do swojego konta trzy punkty za wygraną w meczu z Jagiellonią Białystok. Tym razem o wygraną będzie jednak trudniej, bo Legia jedzie do Krakowa, a wyjazdowe spotkania z reguły są zdecydowanie trudniejsze do wygrania. Szykuje się jednak bardzo ciekawe starcie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Cracovia – Legia Warszawa zapowiedź (niedziela, 20:00)

Gospodarze tego starcia w ostatnim czasie grają mocno w kratkę, ale po zmianie trenera można było zauważyć pewny progres w grze Cracovii. Mimo wszystko zawodnicy ekipy z Krakowa dobrze wiedzą, że o trzy punkty w meczu z Legią wcale nie będzie łatwo i że mistrz Polski po ostatnim przełamaniu może zacząć nawiązywać do gry z poprzedniego sezonu.

Goście mają nadzieję na zakończenie tej rundy jesiennej w dobrym stylu. Mimo wszystko kibice póki co czekają na kolejne dobre wyniki swojej drużyny, bo równie dobrze jedna wygrana wcale nie musi oznaczać, że problemy Legii są już zażegnane. Szykuje się jednak bardzo ciekawe starcie w Krakowie, które powinno stać na naprawdę solidnym poziomie.

Cracovia – Legia Warszawa nasze typy

Będzie to na pewno bardzo ciekawe i wyrównane spotkanie. Legia grała w środku tygodnia w Pucharze Polski i przez to przygotowania mistrzów Polski do tego meczu były trochę zakłócone i na pewno Cracovia ma przewagę podchodząc do tego meczu. To może okazać się kluczowe i trzy punkty mogą zostać w Krakowie.

Cracovia – Legia Warszawa | Typ: Cracovia @2.65 BETFAN

Cracovia – Legia Warszawa | Typ: powyżej 2.5 goli @1.98 BETFAN

Cracovia – Legia Warszawa kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Legia Warszawa. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.65. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Cracovia – Legia Warszawa, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 2.81.

Cracovia – Legia Warszawa fakty meczowe

Legia wygrała swoje dwa ostatnie mecze.

Na ostatnich 6 meczów gości w aż 5 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 5 spotkań gospodarzy w aż 4 tracili oni pierwszą bramkę.

Cracovia ostatnie pięć spotkań

Wisła Płock – Cracovia 2:1

Cracovia – Raków Częstochowa 1:0

Wisła Kraków – Cracovia 1:0

Cracovia – Radomiak Radom 1:2

Zagłębie Lubin – Cracovia 1:1

Legia Warszawa ostatnie pięć spotkań

Motor Lublin – Legia Warszawa 1:2

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 1:0

Leicester – Legia Warszawa 3:1

Górnik Zabrze – Legia Warszawa 3:2

Legia Warszawa – Stal Mielec 1:3