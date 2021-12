Manchester United – Crystal Palace 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (05.12.2021)

W niedzielę kibice Premier League zobaczą cztery naprawdę bardzo ciekawe mecze. Jednym z nich będzie starcie Manchesteru United z Crystal Palace. Na ławce trenerskiej gospodarzy zasiądzie Ralf Rangnick i fani Czerwonych Diabłów mają na pewno nadzieję, że ich ulubieńcy pokażą się z bardzo dobrej strony. Goście jednak nie mają nic do stracenia i również na pewno będą chcieli zagrać solidny mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Manchester United – Crystal Palace zapowiedź (niedziela, 15:00)

Gospodarze do czołówki Premier League tracą już naprawdę sporo, ale Czerwone Diabły nie będą się poddawały i kibice Manchesteru United wierzą, że wraz z przyjściem nowego trenera gra ich ulubieńców będzie wyglądała zdecydowanie lepiej. Spotkanie z Crystal Palace na pewno nie będzie należało do tych najłatwiejszych, ale jeśli gospodarze chcą odrabiać straty do czołówki to takie mecze muszą wygrywać.

Goście za to grają mocno w kratkę, ale Orły mają przebłyski, które na pewno mogą się podobać. Mimo wszystko forma Crystal Palace nie jest stablina i gracze tej drużyny zdają sobie z tego sprawę. Spotkanie z Manchesterem United będzie bardzo trudne do wygrania, ale goście nie mają nic do stracenia i spróbują sprawić niespodziankę.

Manchester United – Crystal Palace nasze typy

Debiut Rangnicka na ławce trenerskiej na pewno będzie dla wielu kibiców bardzo ważnym wydarzeniem. Szykuje się ciekawe starcie i ofensywny mecz, który powinien stać na wysokim poziomie. Trzy punkty jednak powinny zostać w Manchesterze.

Manchester United – Crystal Palace | Typ: Manchester United @1.57 BETFAN

Manchester United – Crystal Palace | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.11 BETFAN

Manchester United – Crystal Palace kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Manchester United. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.57. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Manchester United – Crystal Palace, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.20. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.60.

Manchester United – Crystal Palace fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali od 3 meczów.

Goście nie wygrali od 3 spotkań.

Zawodnicy Crystal Palace nie zachowali czystego konta od 3 meczów.

Manchester United ostatnie pięć spotkań

Manchester United – Arsenal 3:2

Chelsea – Manchester United 1:1

Villarreal – Manchester United 0:2

Watford – Manchester United 4:1

Manchester United – Manchester City 0:2

Crystal Palace ostatnie pięć spotkań

Leeds – Crystal Palace 1:0

Crystal Palace – Aston Villa 1:2

Burnley – Crystal Palace 3:3

Crystal Palace – Wolves 2:0

Manchester City – Crystal Palace 0:2