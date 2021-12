Chrobry Głogów – Widzew Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (05.12.2021)

Zawodnicy z Głogowa mają nadzieję, że będą w stanie wykorzystać zmęczenie ich rywali, którzy w czwartkowy wieczór rozegrali na własnym obiekcie spotkanie z Wisłą Kraków w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Mimo wszystko w tym sezonie lepiej prezentują się póki co zawodnicy z Łodzi, którzy wydają się być faworytami do wygrania meczu w Głogowie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź (niedziela, 15:00)

Gospodarze tego meczu dobrze wiedzą, że ten sezon póki co jest dla nich trudny, ale na pewno gracze Chrobrego zdają sobie sprawę z tego, że do końca rozgrywek jeszcze daleka droga i bardzo wiele może się zmienić. Mimo wszystko kibice ekipy z Głogowa również nie mogą być bardzo rozczarowani postawą swoich ulubieńców, bo strata do baraży jest mniejsza niż przewaga nad strefą spadkową.

Goście za to w ostatnim czasie nie grali na wysokim poziomie, ale jeśli Widzew chce powalczyć o awans to musi jak najszybciej zacząć regularnie wygrywać. Sytuacja ekipy z Łodzi wcale nie jest zła, bo wciąż są oni na drugim miejscu w tabeli, ale jeśli będą przydarzać im się coraz częstsze wpadki to o miejsce w pierwszej dwójce będzie trudno.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź nasze typy

Szykuje się wyrównane starcie. Zawodnicy z Głogowa grali w środę, a Widzew w czwartkowy wieczór, więc ekipa z Łodzi nie miała praktycznie czasu na przygotowanie się do tego meczu. Niewykluczony jest podział punktów, który nie zadowoli żadnej z tych drużyn.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź | Typ: remis @3.50 Noblebet

Chrobry Głogów – Widzew Łódź | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.80 Noblebet

Chrobry Głogów – Widzew Łódź kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Widzew Łódź. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.37. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Chrobry Głogów – Widzew Łódź, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.45.

Chrobry Głogów – Widzew Łódź fakty meczowe

Na ostatnich 5 meczów gospodarzy w aż 4 fani oglądali mniej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 6 spotkań Chrobrego w aż 5 strzelali oni pierwszą bramkę.

Goście nie zachowali czystego konta od 8 meczów.

Chrobry Głogów ostatnie pięć spotkań

Chrobry Głogów – ŁKS Łódź 1:0

Chrobry Głogów – Arka Gdynia 1:0

Zagłębie Sosnowiec – Chrobry Głogów 3:2

Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn 2:0

Chrobry Głogów – Sandecja Nowy Sącz 1:0

Widzew Łódź ostatnie pięć spotkań

Widzew Łódź – Wisła Kraków 1:3

Widzew Łódź – Zagłębie Sosnowiec 3:2

Sandecja Nowy Sącz – Widzew Łódź 2:2

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Widzew Łódź 4:0

Widzew Łódź – Miedź Legnica 1:1