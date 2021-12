FC Barcelona – Real Betis 🇪🇸 Typy, kursy (04.12.2021)

Rzadko zdarza się by to Betis pochodził do starcia z Barceloną jako drużyna znajdująca się wyżej w tabeli. Ciężko jednak stwierdzić, która z ekip jest faworytem tego starcia. Czy Verdiblancos stać na odniesienie zwycięstwa na wyjeździe?

FC Barcelona – Real Betis zapowiedź (sobota, 16:15)

Barcelona nie gra może ostatnio rewelacyjnie, jednak na pewno nie można powiedzieć, że zespół gra źle. Gospodarze pozostają niepokonani od końcówki października, w tym czasie Blaugrana rozegrała łącznie sześć spotkań, w których zanotowała trzy wygrane oraz trzy remisy. Xavi w swoich trzech dotychczasowych meczach na ławce trenerskiej ogrywał Villarreal (3:1) oraz Espanyol (1:0), w Lidze Mistrzów z kolei zmuszony był do pierwszej straty punktów w pojedynku z Benfiką (0:0).

Real Betis przystępuje do tego spotkania po czterech kolejnych wygranych. Piłkarze Pellegriniego zajmują bardzo dobre piąte miejsce w lidze, nie odpuszczając przy tym gry w Europucharach. Na kolejkę przed końcem fazy grupowej, ekipa z Sevilli ma już zapewniony awans do fazy pucharowej.

FC Barcelona – Real Betis nasze typy

W każdym z pięciu poprzednich starć Barcy z Betisem padały minimum cztery gole, ponadto za każdym razem obie ekipy zdobywały przynajmniej jednego gola. Biorąc pod uwagę powyższe, stawiamy w tym meczu na BTTS oraz over 3.5 gole.

FC Barcelona – Real Betis |typ: over 3.5 gole @2.20 LV Bet

FC Barcelona – Real Betis |typ: BTTS @1.60 LV Bet

FC Barcelona – Real Betis kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Barcelony: 1.50

remis: 4.85

zwycięstwo Betisu: 6.25

FC Barcelona – Real Betis fakty meczowe

W każdym z pięciu poprzednich starć między tymi ekipami padały minimum cztery gole.

W pięciu poprzednich meczach pomiędzy tymi zespołami, obie drużyny zdobywały gola.

Xavi nie przegrał jeszcze ani jednego meczu jako trener Barcy.

FC Barcelona pięć ostatnich spotkań

Villarreal – FC Barcelona 1:3

FC Barcelona – Benfica 0:0

FC Barcelona – Espanyol 1:0

Celta Vigo – FC Barcelona 3:3

Dynamo Kijów – FC Barcelona 0:1

Real Betis pięć ostatnich spotkań

CFI Alicante – Real Betis 0:4

Real Betis – Levante 3:1

Real Betis – Ferencvaros 2:0

Elche – Real Betis 0:3

Real Betis – Sevilla 0:2

