Zagłębie Lubin – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (5.12.2021)

W siedemnastej kolejce PKO PB Ekstraklasy uda si臋 do Lubina. Tamtejsze Zag艂臋bie podejmie bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 Lecha Pozna艅. Podopieczni Macieja Skor偶y prezentuj膮 w ostatnim czasie bardzo dobr膮 i r贸wn膮 form臋. Wydaje si臋 wi臋c, 偶e z Lubina poznaniacy powinni wywie艣膰 trzy punkty.



Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Zag艂臋bie nie藕le rozpocz臋艂o obecny sezon, ale bardzo szybko wpadli w do艂ek formy, z kt贸rego nie mog膮 wydosta膰 si臋 do dzisiaj. Ostatnie dziesi臋膰 spotka艅 to zaledwie jedno zwyci臋stwo lubinian. Ponadto Miedziowi nie wygrali 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w, a cztery ostatnie przegrali. Trudno podejrzewa膰, by Zag艂臋bie mia艂o si臋 prze艂ama膰 w meczu z liderem PKO BP Ekstraklasy.

Lech Pozna艅 rozgrywa znakomity sezon. Podopieczni Macieja Skor偶y przegrali w tej kampanii zaledwie raz i ca艂y czas utrzymuj膮 si臋 w fotelu lidera. Na pewno buduj膮ca by艂a dla Lecha wygrana, kt贸r膮 Kolejorz odni贸s艂 w ubieg艂ej kolejce nad Wart膮 Pozna艅. W mi臋dzyczasie poznaniacy odprawili z kwitkiem Garbarni臋, kt贸r膮 wyeliminowali z Pucharu Polski, wygrywaj膮c 4:0. W niedzielnym spotkaniu Lech r贸wnie偶 nie powinien mie膰 k艂opotu ze zwyci臋stwem.

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 nasze typy

Wydaje si臋, 偶e ob臋dzie si臋 tutaj bez niespodzianek i podopieczni Macieja Skor偶y wysoko wygraj膮 nad Zag艂臋biem.

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 | Typ: Lech Pozna艅 1.50 @ Betfan

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 | Typ: powy偶ej 2.5 gola 1.78 @ Betfan

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 6.20

remis, kurs: 4.35

wygrana Lecha, kurs: 1.50

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Lech przegra艂 w tym sezonie tylko jedno spotkanie

Zag艂臋bie wygra艂o tylko jedno z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Trzy spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich star膰 tych dru偶yn ko艅czy艂o si臋 remisem

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Zag艂臋bie Lubin 2:1

Rak贸w Cz臋stochowa – Zag艂臋bie Lubin 4:0

Zag艂臋bie Lubin – Radomiak 0:2

Lechia Gda艅sk – Zag艂臋bie Lubin 2:1

G贸rnik Zabrze – Zag艂臋bie Lubin 0:0

Lech Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Garbarnia – Lech Pozna艅 0:4

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 2:0

Lech Pozna艅 – Piast Gliwice 1:0

G贸rnik 艁臋czna – Lech Pozna艅 1:1

Stal Mielec – Lech Pozna艅 0:0

