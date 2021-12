Motor Lublin – Śląsk II. Typy, kursy (05.12.2021)

Mecz przyjaźni w Lublinie. Kilka dni po odwiedzinach Legii, teraz Motor gości Śląsk Wrocław. Oczywiście chodzi o rezerwy wrocławskiego klubu. To ostatnia kolejka II ligi przed zimową przerwą.

Motor Lublin – Śląsk II zapowiedź (niedziela, 16:00)

W sierpniowym spotkaniu we Wrocławiu było 2:2 po emocjonującym meczu. Teraz taki wynik na pewno nie zadowoliłby ani jednych, ani drugich. Obecnie obie ekipy dzieli zaledwie jeden punkt, mimo że są trzy pozycje od siebie. Dla Śląska II miejsce w środku tabeli nie jest zaskoczeniem, a raczej tym, czego oczekiwali we Wrocławiu. Co innego w przypadku Motoru. Lublinianie mieli być jednym z faworytów do awansu. Tym czasem po wczorajszych meczach już wiadomo, że zimę spędzą za pozycjami barażowymi. Drużyna Marka Saganowskiego zawodzi w meczach ligowych. Jednak, jeśli uda im się przenieść formę z Pucharu Polski, wówczas powinni szybko pójść w górę. W ostatnią środę pokazali, że potrafią grać jak równy z równym z mistrzem Polski.

Motor Lublin – Śląsk II kursy bukmacherów

BETFAN oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Motor wygra, kurs: 1,80

Śląsk wygra, kurs: 4,10

Remis, kurs: 3,65

Motor Lublin – Śląsk II fakty meczowe

Spotkanie 8. z 11. drużyną II ligi. Oba zespoły dzieli punkt w tabeli: 27 do 26 na korzyść lublinian

Jedni i drudzy przekroczyli w tej rundzie granice 30 goli

W meczach z udziałem Śląska padają ponad trzy gole

W pierwszym spotkaniu tych ekip we Wrocławiu padł remis 2:2

Motor Lublin – Śląsk II typy

To może być wyrównany mecz, w którym padną gole z obu stron. Stąd dwa poniższe typy.

Typ: Obie strzelą @ 1,61 BETFAN

Typ: Remis do przerwy @ 2,34 BETFAN