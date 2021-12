Bayern Monachium – Barcelona 🇩🇪🇪🇸 Typy, kursy (08.12.2021)

Spotkanie Bayernu Monachium z Barceloną zapowiada się fascynująco. Goście mają swoje problemy w tym sezonie i jeśli nie pokonają swoich rywali z Niemiec, a Benfica pokona u siebie Dynamo Kijów to Barcelona zagra na wiosnę w Lidze Europy. Szykuje się więc bardzo ciekawe starcie w Monachium, które na pewno będzie stało na wysokim poziomie i dodatkowo będzie bardzo emocjonujące. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Bayern Monachium – Barcelona zapowiedź (środa, 21:00)

Gospodarze tego meczu wygrali wszystkie pięć meczów w tej grupie i można spodziewać się, że zawodnicy Bayernu będą celowali w 18 punktów. Do tego potrzeba pokonać Barcelonę i teoretycznie nie powinno być to bardzo trudne zadanie dla tak mocnej ekipy jaką jest Bayern. Mimo wszystko gospodarze nie mogą zlekceważyć swoich rywali, którzy w tym meczu będą grali o awans do 1/8 finału.

Goście dobrze wiedzą, że w tym sezonie grają zdecydowanie poniżej oczekiwań swoich i swoich kibiców. Mimo wszystko gracze Barcelony pojadą do Monachium z nadziejami na dobry wynik i na awans do 1/8 finału. Mało kto daje ekipie z Hiszpanii szanse i być może ta rola underdoga pozwoli gościom wygrać i wrócić do domu z trzema punktami.

Bayern Monachium – Barcelona nasze typy

Niemiecka drużyna co prawda w tym meczu nie musi już się starać, ale na pewno gracze Bayernu będą chcieli wyrzucić Barcelonę z Ligi Mistrzów. Goście nie grają ostatnio wcale jakoś bardzo dobrze, więc będzie to na pewno bardzo trudny mecz dla hiszpańskiej drużyny.

Bayern Monachium – Barcelona | Typ: Bayern Monachium @1.66 BETFAN

Bayern Monachium – Barcelona | Typ: powyżej 3.5 goli @1.97 BETFAN

Bayern Monachium – Barcelona kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Bayern Monachium. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.66. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Bayern Monachium – Barcelona, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.35.

Bayern Monachium – Barcelona fakty meczowe

Gospodarze wygrali 3 mecze z rzędu.

Na ostatnich 10 meczów Bayernu w aż 9 fani oglądali więcej niż 2.5 goli.

Na ostatnich 8 spotkań Barcelony w aż 6 kibice oglądali więcej niż 2.5 goli

Bayern Monachium ostatnie pięć spotkań

Borussia Dortmund – Bayern Monachium 2:3

Bayern Monachium – Arminia Bielefeld

Dynamo Kijów – Bayern Monachium 1:2

FC Augsburg – Bayern Monachium 2:1

Bayern Monachium – SC Freiburg 2:1

Barcelona ostatnie pięć spotkań

Barcelona – Real Betis 0:1

Villarreal – Barcelona 1:3

Barcelona – Benfica 0:0

Barcelona – Espanyol 1:0

Celta Vigo – Barcelona 3:3