Liverpool – Aston Villa. Typy, kursy (11.12.2021)

Z pozoru kolejny mecz ligowy. To jednak będzie wyjątkowe starcie. Na Anfield przyjeżdża Steven Gerrard. Dla legendy Liverpoolu to będzie wizyta po latach. Teraz jako szkoleniowiec Aston Villi, naprzeciw swojemu ukochanemu klubowi.

Liverpool – Aston Villa zapowiedź (sobota, 16:00)

Gospodarze przed chwilą zgarnęli komplet punktów w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Obok Ajaxu i Bayernu byli jedną z trzech nieomylnych ekip w grupie. Mimo że rywali mieli dość ciekawych i medialnych. Ani Milan, ani Porto, a nawet Atletico nie dało rady urwać im nawet punktu. Teraz Jurgen Klopp i spółka mogą skupić się na rozgrywkach ligowych. Tutaj poziom wyższy, bo i rywale trudniejsi. Na dzisiaj 34 punkty w tabeli, co daje drugie miejsce. Ścisk spory, bo są punkt za Manchesterem City i punkt przed Chelsea. Mają jednak asa w rękawie w postaci najlepszego ataku ligi – 44 gole – oraz najlepszego strzelca Premier League – Mo Salaha(13 goli).

The Villans w połowie tabeli. Drużyna reprezentant Polski – Matty’ego Casha – jest na 10. miejscu Premier League. 19 punktów to nie jest daleki dystans od europejskich pucharów – 6 “oczek” – ale daje względny spokój w kontekście utrzymania – 9pkt przewagi. W sobotnie popołudnie na Anfield gwiazdą numer jeden będzie Steven Gerrard. Przed chwilą objął funkcje pierwszego trenera klubu z Birmingham. To będzie dla niego wielki test. Stawką trzy ligowe punkty, a także wielki prestiż. W końcu ligowa czołówka naprzeciw i jego klub, w którym został legendą.

Liverpool – Aston Villa kursy bukmacherów

Noblebet oferuje następujące kursy na to spotkanie:

Liverpool wygra, kurs: 1,25

Aston Villa wygra, kurs: 12,50

Remis, kurs: 7,00

Liverpool – Aston Villa fakty meczowe

Spotkanie drugiego zespołu z 10. w Premier League. Obie ekipy dzieli 15 punktów: 34 do 19 na korzyść gospodarzy

Liverpool ma najlepszy atak ligi – 44 gole to prawie średnia 3 na mecz

W szeregach The Reds jest najlepszy strzelec ligi – Mo Salah 13 goli

W meczach z udziałem Aston Villi padło 45 goli – średnio trzy na spotkanie

Na Anfield Steven Gerrard po raz pierwszy wystąpi przeciwko Liverpoolowi

W ubiegłym sezonie te ekipy trzykrotnie się spotkały. W Pucharze Anglii The Reds wygrali 4:1 na wyjeździe. Liga to… 7:2 dla The Villans u siebie, a potem LFC zrewanżowali się 2:1

Liverpool – Aston Villa typy

Gospodarze będą musieli zrobić przykrość swojej legendzie i ją po prostu ograć.

Typ: Liverpool powyżej 2,5 bramki @ 1,77 Noblebet