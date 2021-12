Radomiak – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (11.12.2021)

Osiemnasta kolejka PKO BP Ekstraklasy przyniesie nam bardzo ciekawe starcie pomi臋dzy dwoma dru偶ynami zajmuj膮cymi miejsca w 艣cis艂ej czo艂贸wce tabeli. Radomiak podejmie bowiem prze w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Lecha Pozna艅.聽

Radomiak – Lech Pozna艅 zapowied藕 (sobota, 15:00)

Radomiak jest jednym z najwi臋kszych zaskocze艅 obecnego sezonu. Zw艂aszcza w ostatnich kolejkach zesp贸艂 z Radomia popisuje si臋 znakomit膮 form膮, co sprawia, 偶e podopieczni Dariusza Banasika plasuj膮 si臋 obecnie na pi膮tym miejscu w tabeli. Sukces Radomiaka tkwi przede wszystkim w solidnej defensywie, kt贸ra straci艂a w obecnym sezonie zaledwie 13 bramek, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze. Czy w sobot臋 obronie Radomiaka uda si臋 zatrzyma膰 najskuteczniejsz膮 dru偶yn臋 ligi?

W Poznaniu nikt ju偶 nie stara si臋 ukrywa膰 mistrzowskich aspiracji. Lech gra w tym sezonie znakomicie i przegra艂 do tej pory tylko jedno spotkanie. Wydaje si臋, 偶e chwilowa obni偶ka formy jest ju偶 za podopiecznymi Macieja Skor偶y i poznaniacy wr贸cili na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋. Ostatnie trzy mecze to bowiem trzy kolejne zwyci臋stwa Kolejorza. W sobot臋 czeka ich starcie z Radomiakiem i je艣li wyjd膮 z niego zwyci臋sko to zim臋 sp臋dz膮 w fotelu lidera.

Radomiak – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Lech przegra艂 w tym sezonie tylko raz

W ostatnich pi臋ciu meczach Radomiak straci艂 tylko dwie bramki

W ostatnich pi臋ciu meczach Lech wygrywa艂 czterokrotnie

Radomiak – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Radomiak 0:1

Zag艂臋bie Lubin – Radomiak 0:2

Radomiak – G贸rnik Zabrze 1:0

Cracovia – Radomiak 1:2

Radomiak – G贸rnik 艁臋czna 3:1

Lech Pozna艅 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Lech Pozna艅 2:3

Garbarnia – Lech Pozna艅 0:4

Lech Pozna艅 – Warta Pozna艅 2:0

Lech Pozna艅 – Piast Gliwice 1:0

G贸rnik 艁臋czna – Lech Pozna艅 1:1

