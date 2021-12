AS Roma – Spezia 🇮🇹 Typy, kursy (13.12.2021)

Poszukująca stabilnej formy Roma zmierzy się w poniedziałek ze Spezią. Goście balansują cały czas na granicy strefy spadkowej. Czy ekipę beniaminka stać na urwanie punktów ekipie z Rzymu?

AS Roma – Spezia zapowiedź (poniedziałek, 20:45)

Piłkarze Romy nie mogą zaliczyć ostatnich kolejek do udanych. Zespół w pięciu poprzednich meczach zanotował dwie wygrane oraz trzy porażki. Słabsza gra sprawiła, ze Rzymianie podchodzą do starcia ze Spezią jako ósma drużyna w tabeli. Zespół jednak poprawnie radził sobie do tej pory w Lidze Konferencji. Mimo kilki gorszych spotkań ekipie Mourinho udało się wyjść z grupy z pierwszego miejsca.

Zarejestruj się w Totalbet!

Każdy kolejny tydzień to dla piłkarzy Spezii walka o życie. W tym momencie piłkarze beniaminka zajmują ostatnie bezpieczne miejsce w stawce. Ich przewaga nad strefa spadkowa jest jednak naprawdę niewielka, bowiem wynosi dwa punkty. Spezia straciła w tym sezonie już trzydzieści sześć bramek, co stanowi niestety drugi najgorszy wynik w lidze. Goście w poprzednich pięciu kolejkach zaliczyli trzy porażki, remis oraz wygraną.

AS Roma – Spezia nasze typy

Mimo gorszej formy, piłkarze Mourinho powinni dzisiaj poradzić sobie ze zdobyciem kompletu punktów. Stawiamy w tej rywalizacji na over 2.5 gole oraz wygraną Rzymian w pierwszej połowie. Defensywa Spezii należy do ligowej czołówki jeśli chodzi o ilość wpuszczonych bramek, dlatego też postawienie na over bramkowy zdaje się być najrozsądniejszym typem.

AS Roma – Spezia |typ: over 2.5 gole @1.55 Totalbet

AS Roma – Spezia |typ: 1. Połowa – AS Roma @1.87 Totalbet

AS Roma – Spezia kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana AS Romy: 1.43

remis: 5.00

zwycięstwo Spezii: 6.60

AS Roma – Spezia fakty meczowe

Spezia nie wygrała od czterech spotkań.

Spezia straciła w tym sezonie już trzydzieści sześć bramek.

AS Roma przegrała trzy z pięciu poprzednich ligowcy spotkań.

AS Roma pięć ostatnich spotkań

CSKA Sofia – AS Roma 2:3

AS Roma – Inter Mediolan 0:3

Bologna – AS Roma 1:0

AS Roma – Torino 1:0

AS Roma – Zoria Ługańsk 4:0

Spezia pięć ostatnich spotkań

Spezia – Sassuolo 2:2

Inter Mediolan – Spezia 2:0

Spezia – Bologna 0:1

Atalanta – Spezia 5:2

Spezia – Torino 1:0

Inne typy

Cadiz – Granada (13.12.2021)