Norwich – Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (14.12.2021)

Cho膰 na papierze mecz Norwich – Aston Villa nie zapowiada si臋 na najciekawsze, to kibice mog膮 oczekiwa膰 interesuj膮cego starcie, kt贸re powinno sta膰 na ca艂kiem solidnym poziomie. Trener gospodarzy zosta艂 przecie偶 niedawno zwolniony z Aston Villi i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e Dean Smith b臋dzie chcia艂 pokona膰 swoj膮 by艂膮 dru偶yn臋 i zdoby膰 trzy punkty, kt贸re pozwol膮 Norwich zbli偶y膰 si臋 do bezpiecznej strefy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Norwich – Aston Villa zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Co prawda gospodarze przegrali swoje dwa ostatnie ligowe mecze, to postawa Norwich naprawd臋 nie by艂a z艂a i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w starciu z Aston Vill膮 gracze beniaminka b臋d膮 w stanie powalczy膰 o punkty. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, ale je艣li zawodnicy Norwich licz膮 na utrzymanie si臋 w Premier League, to w takich spotkaniach musz膮 punktowa膰 i gra膰 na wysokim poziomie.

Go艣cie za to po ostatniej pora偶ce z Liverpoolem maj膮 nadziej臋 na jak najlepszy wynik w meczu z beniaminkiem. Fani Aston Villi oczekuj膮 wygranej w starciu z Norwich i gracze go艣ci dobrze wiedz膮, 偶e maj膮 wystarczaj膮co jako艣ci 偶eby swoich rywali pokona膰. Mimo wszystko szykuje si臋 wyr贸wnane starcie, kt贸re powinno sta膰 na naprawd臋 wysokim poziomie.

Norwich – Aston Villa nasze typy

Zawodnicy Aston Villi na pewno b臋d膮 chcieli zdoby膰 trzy punkty w tym meczu, ale gospodarze po ostatnim dobrym wyst臋pie w starciu z Manchesterem United licz膮 na przynajmniej remis i wbrew pozorom jest to zadanie jak najbardziej do wykonania.

Norwich – Aston Villa | Typ: remis @3.25 BETFAN

Norwich – Aston Villa | Typ: poni偶ej 2.5 goli @1.75 BETFAN

Norwich – Aston Villa kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Aston Villa. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.30. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Norwich – Aston Villa, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.20.

Norwich – Aston Villa fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 4 mecz贸w.

Norwich nie zachowa艂o czystego konta od 3 spotka艅.

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 4 mecz贸w.

Norwich ostatnie pi臋膰 spotka艅

Norwich – Manchester United 0:1

Tottenham – Norwich 3:0

Newcastle – Norwich 1:1

Norwich – Wolves 0:0

Norwich – Southampton 2:1

Aston Villa ostatnie pi臋膰 spotka艅

Liverpool – Aston Villa 1:0

Aston Villa – Leicester 2:1

Aston Villa – Manchester City 1:2

Crystal Palace – Aston Villa 1:2

Aston Villa – Brighton 2:0

Inne wtorkowe mecze

Radomiak Radom – Piast Gliwice (14.12.2021, pi膮tek, 18:45)