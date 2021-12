Borussia Dortmund – Furth 🇩🇪 Typy, kursy (15.12.2021)

Spotkanie Borussii Dortmund z beniaminkiem b臋dzie na pewno wielkim wydarzeniem dla go艣ci, kt贸rzy po ostatniej wygranej maj膮 nadziej臋 na p贸j艣cie za ciosem. Na pewno graczom z Furth b臋dzie bardzo trudno o zdobycie chocia偶by jednego punktu na obiekcie w Dortmundzie, ale beniaminek nie ma nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego starcia. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Borussia Dortmund – Furth zapowied藕 (艣roda, 20:30)

Gospodarze tego meczu po ostatnich dw贸ch s艂abszych wynikach trac膮 ju偶 do lider贸w z Monachium sze艣膰 punkt贸w i na pewno nie jest to dobra informacja dla fan贸w Borussii, kt贸rzy mieli nadziej臋, 偶e ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie naciska膰 na mistrz贸w Niemiec w tym sezonie. Mimo wszystko 艣rodowe starcie nie powinno by膰 dla gospodarzy zbyt trudne do wygrania i mo偶na spodziewa膰 si臋 wygranej Borussii.

Go艣cie za to wreszcie si臋 prze艂amali i pokonali Union Berlin na w艂asnym obiekcie. Po raz kolejny nie by艂 to idealny wyst臋p beniaminka, ale fani ekipy z Furth mogli wreszcie cieszy膰 si臋 z wygranej w Bundeslidze. Teraz czeka go艣ci bardzo trudny wyst臋p, ale mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e beniaminek da z siebie wszystko.

Borussia Dortmund – Furth nasze typy

Co prawda go艣cie wreszcie ostatnio wygrali, ale beniaminek w meczach z mocnymi rywalami ma tendencj臋 do tracenia wielu goli i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e kibice Borussii zobacz膮 w dzisiejszym meczu wiele bramek i ostatecznie trzy punkty zostan膮 w Dortmundzie.

Borussia Dortmund – Furth | Typ: handicap: Borussia Dortmund -2 @1.84 BETFAN

Borussia Dortmund – Furth | Typ: powy偶ej 4.5 goli @2.46 BETFAN

Borussia Dortmund – Furth kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Borussia Dortmund. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.12. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Borussia Dortmund – Furth, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 9.40. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 18.00.

Borussia Dortmund – Furth fakty meczowe

Na ostatnich 8 mecz贸w gospodarzy w a偶 7 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 7 spotka艅 go艣ci w a偶 6 fani widzieli mniej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 8 mecz贸w Borussii w a偶 7 obie dru偶yny strzela艂y gola.

Borussia Dortmund ostatnie pi臋膰 spotka艅

Bochum – Borussia Dortmund 1:1

Borussia Dortmund – Besiktas 5:0

Borussia Dortmund – Bayern Monachium 2:3

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 1:3

Sporting Lizbona – Borussia Dortmund 3:1

Furth ostatnie pi臋膰 spotka艅

Furth – Union Berlin 1:0

Bayer Leverkusen – Furth 7:1

Furth – Hoffenheim 3:6

Borussia Monchengladbach – Furth 4:0

Furth – Eintracht Frankfurt 1:2

