Chelsea – Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (16.12.2021)

Na papierze czwartkowe starcie pomi臋dzy Chelsea a Evertonem zapowiada si臋 na naprawd臋 ciekawe. Obie dru偶yny w ostatnim czasie nie graj膮 jednak na swoim poziomie i wbrew pozorom mo偶na spodziewa膰 si臋 jednostronnego meczu, kt贸ry wygraj膮 gospodarze. Chelsea ma swoje problemy, ale to Everton w ostatnim czasie praktycznie nie punktuje i ci臋偶ko od go艣ci oczekiwa膰 dobrego wyniku na boisku mistrz贸w Europy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Chelsea – Everton zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Zawodnicy Chelsea w ostatniej kolejce pokonali Leeds w ostatnich minutach tego starcia, a kibice ekipy z Londynu na pewno liczyli, 偶e tamten mecz b臋dzie dla ich ulubie艅c贸w 艂atwiejszy do wygrania. Mimo wszystko gospodarze maj膮 w ostatnim czasie swoje problemy i p贸ki co Londy艅czycy nie s膮 w swojej optymalnej formie.

Go艣cie za to wygrali zaledwie jedno z ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w w Premier League. Everton znajduje si臋 w pot臋偶nym kryzysie i nawet wygrana z Arsenalem nie pozwoli艂a im uwierzy膰 w siebie, bo kilka dni p贸藕niej ekipa z Liverpoolu przegra艂a na wyje藕dzie z Crystal Palace. Mecz z Chelsea b臋dzie dla go艣ci trudny do wygrania i mo偶na spodziewa膰 si臋 dominacji dru偶yny z Londynu.

Chelsea – Everton nasze typy

Co prawda Chelsea w ostatnim czasie nie przekonuje, ale go艣cie z Liverpoolu graj膮 jeszcze gorzej i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e na obiekcie mistrz贸w Europy dojdzie do jednostronnego meczu w kt贸rym to gospodarze oka偶膮 si臋 lepsi i trzy punkty zostan膮 w Londynie.

Chelsea – Everton | Typ: handicap: Chelsea -1,5 @1.80 Superbet

Chelsea – Everton | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.70 Superbet

Chelsea – Everton kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Chelsea. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.25. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Chelsea – Everton, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 6.00. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 13.50.

Chelsea – Everton fakty meczowe

Obie dru偶yny nie zachowa艂y czystego konta od 5 mecz贸w.

Na ostatnich 7 mecz贸w gospodarzy w a偶 6 fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Na ostatnich 10 mecz贸w Chelsea w a偶 8 to mistrzowie Europy zdobywali pierwsz膮 bramk臋.

Chelsea ostatnie pi臋膰 spotka艅

Chelsea – Leeds 3:2

Zenit – Chelsea 3:3

West Ham – Chelsea 3:2

Watford – Chelsea 1:2

Chelsea – Manchester United 1:1

Everton ostatnie pi臋膰 spotka艅

Crystal Palace – Everton 3:1

Everton – Arsenal 2:1

Everton – Liverpool 1:4

Brentford – Everton 1:0

Manchester City – Everton 3:0

