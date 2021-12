Śląsk Wrocław – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (18.12.2021)

W ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy, 艢l膮sk Wroc艂aw zagra na w艂asnym obiekcie z Cracovi膮. Czy gospodarze po pora偶ce z Wart膮 Pozna艅 zdo艂aj膮 si臋gn膮膰 po trzy punkty?

艢l膮sk Wroc艂aw – Cracovia zapowied藕 (sobota, 17:30)

Sporo szumu wywo艂a艂 mecz Warty Pozna艅 ze 艢l膮skiem Wroc艂aw. I nie jest to efekt boiskowych zdarze艅. Tu偶 po przegranym spotkaniu gracze 艢l膮ska podeszli do kibic贸w, kt贸rzy pojechali za dru偶yn膮 na wyjazdowy pojedynek. Po monologu sympatyk贸w, zawodnicy wroc艂awskiego klubu oddali koszulki. Ten gest wzbudzi艂 du偶e zamieszanie w mediach. Aktualnie 艢l膮sk jest na dziewi膮tym miejscu w tabeli ze strat膮 dziewi臋ciu punkt贸w do trzeciej lokaty.

Jedenast膮 pozycj臋 zajmuje Cracovia, kt贸ra w pi臋ciu ostatnich meczach zdoby艂a sze艣膰 punkt贸w, wygrywaj膮c 1:0 z Rakowem oraz 1:0 z Legi膮. Pozosta艂e trzy spotkania to pora偶ki: 0:1 z Wis艂膮 Krak贸w, 1:2 z Wis艂膮 P艂ock i 0:2 z G贸rnikiem 艁臋czna. Ostatni pojedynek mo偶e by膰 dla kibic贸w Cracovii bardzo frustruj膮cy. Zesp贸艂 przegra艂 bowiem z przedostatni膮 ekip膮 rozgrywek.

艢l膮sk Wroc艂aw – Cracovia nasze typy

Obie dru偶yny s膮 w przeci臋tnej formie. Trudno zatem wskaza膰 faworyta pojedynku. Spodziewamy si臋 natomiast goli z dw贸ch stron i minimum trzech bramek w meczu.

艢l膮sk Wroc艂aw – Cracovia kursy bukmacher贸w

艢l膮sk Wroc艂aw – Cracovia fakty meczowe

艢l膮sk wygra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Cracovia wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w 艢l膮sk traci艂 gola

艢l膮sk Wroc艂aw pi臋膰 ostatnich spotka艅

Warta Pozna艅 – 艢l膮sk Wroc艂aw 2:1

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw 3:1

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec 2:1

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw 2:1

艢l膮sk Wroc艂aw – Jagiellonia Bia艂ystok 2:2

Cracovia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cracovia – G贸rnik 艁臋czna 0:2

Cracovia – Legia Warszawa 1:0

Wis艂a P艂ock – Cracovia 2:1

Cracovia – Rak贸w Cz臋stochowa 1:0

Wis艂a Krak贸w – Cracovia 1:0