Lech Poznań – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (19.12.2021)

Jeden z hit贸w ostatniej kolejki w 2021 roku. Lech Pozna艅 – G贸rnik Zabrze, czyli spotkanie lidera z ekip膮, kt贸ra jest w najlepszej formie z ostatnich pi臋ciu spotka艅. To powinno by膰 ciekawe spotkanie przy Bu艂garskiej. Wbrew pozorom Kolejorz nie b臋dzie mia艂 艂atwo.

Lech Pozna艅 – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (czwartek, 15:00)

Lechici po serii mecz贸w bez pora偶ki, przegrali po raz drugi w tym sezonie. Tym razem w Radomiu. 1:2 z Radomiakiem mo偶e bole膰, zwa偶ywszy na drug膮 po艂ow臋. W pierwszej jednak beniaminek by艂 zdecydowanie lepszy. Pokaza艂, 偶e mo偶na Lecha zepchn膮膰 do defensywy i go zdominowa膰, nie daj膮c mu do r臋ki argument贸w ofensywnych. Kolejorz jednak u siebie potrafi rywali masakrowa膰. Bilans domowy robi wra偶enie. To 7 wygranych i 2 remisy. Tylko Radomiak oraz Pogo艅 wywie藕li z Poznania po punkcie. Wi臋kszo艣膰 rywali przywozi艂a stamt膮d solidny baga偶 bramkowy. Taki plan zapewne ma tak偶e na ostatni ligowy mecz w tym roku Maciej Skor偶a i sp贸艂ka. Tym bardziej 偶e stawk膮 jest pozycja lidera na koniec 2021.

Inne plany ma na niedzielne popo艂udnie ma Jan Urban i jego dru偶yna. G贸rnik Zabrze jest w kapitalnej dyspozycji. Poczynaj膮c od meczu z Legi膮 Warszawa, a ko艅cz膮c na 艣rodowym zaleg艂ym spotkaniu z Rakowem. Po drodze pokonali jeszcze 艢l膮sk oraz G贸rnik 艁臋czna. Taka seria zabrzanom pozwoli艂a niemal podwoi膰 sw贸j dotychczasowy dorobek punktowy i awansowa膰 na sz贸ste miejsce w tabeli. To naprawd臋 dobra perspektywa przed zim膮, gdy偶 jeszcze miesi膮c temu w Zabrzu nie wygl膮da艂o to wszystko w kolorowych barwach.

Lech Pozna艅 – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lech wygra, kurs: 1,56

G贸rnik wygra, kurs: 5,80

Remis, kurs: 4,20

Lech Pozna艅 – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Spotkanie lidera z sz贸st膮 dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 10pkt: 38 do 28 na korzy艣膰 Kolejorza

Patrz膮c na form臋 z ostatnich pi臋ciu mecz贸w, G贸rnik by艂 w贸wczas najlepsz膮 ekip膮 ligi – 13pkt na 15 mo偶liwych

Kolejorz u siebie ma bilans 7-2-0 i jest obok Wis艂y P艂ock najlepszym gospodarzem ligi

W Zabrzu to Lech wygra艂 3:1 na pocz膮tku tego sezonu

Lech Pozna艅 – G贸rnik Zabrze typy

Jedni i drudzy graj膮 ofensywnie. To powinno by膰 艣wi臋to futbolu i ciekawy mecz, na kt贸ry warto b臋dzie zerkn膮膰.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,90 BETFAN

Typ: Powy偶ej 2,5 bramki @ 1,82 BETFAN