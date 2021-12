Torino – Verona 🇮🇹 Typy, kursy (19.12.2021)

Jedno z ostatnich spotka艅 weekendowej kolejki w Serie A. Spotkanie dw贸ch ekip 艣rodka tabeli. Do tej pory lepiej radz膮 sobie go艣cie, kt贸rych tak偶e ogl膮da si臋 przyjemniej. Wra偶enia wizualne to jedno, wa偶ny b臋dzie wynik. Dzisiaj faworytem b臋d膮 gospodarze z Piemontu.

Torino – Verona zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Lokalny rywal Juventusu, co roku ma spore plany, ale na niewiele si臋 to zdaje. Obecnie miejsce 13. w tabeli i trudno by膰 z niego zadowolonym. Zesp贸艂 gra ca艂y czas w kratk臋. Nadziej膮 s膮 trzy ostatnie ligowe mecze. W nich zgarn臋li pi臋膰 punkt贸w, cho膰 rywali te偶 nie mieli najmocniejszych. By艂y remisy z Empoli oraz Cagliari, a tak偶e wygrana z Boloni膮. To im pozwoli艂o zyska膰 nieco oddechu nad stref膮 spadkow膮, nad kt贸r膮 maj膮 ju偶 12pkt przewagi. Sporym k艂opotem jest fatalna forma oraz du偶o kontuzji Andrei Belottiego. Brak goli tego bombera to naprawd臋 katastrofa dla zespo艂u, kt贸ry jest od niego uzale偶niony. M贸wimy o go艣ciu, kt贸ry od kilku sezon贸w nieprzerwanie strzela po kilkana艣cie goli w sezonie.

Hellas to ekipa, kt贸ra lubi postrzela膰, ale tak偶e sporo traci. O tym mog膮 艣wiadczy膰 ostatnie wyniki. 0:0 z Cagliari by艂o wypadkiem przy pracy. Po tym 4:3 z Venezi膮, 1:2 z Atalant膮 i 3:4 z Empoli w Coppa Italia. Generalnie jednak dru偶yna Igora Tudora pozostawia po sobie pozytywne wra偶enie. Potrafili wypromowa膰 w ostatnich latach kilku graczy do klub贸w czo艂贸wki, a mimo tego nadal dostarczaj膮 kibicom we W艂oszech sporo emocji i efektownych mecz贸w. Mo偶e to nie jest Sassuolo De Zerbiego, ale na pewno chorwacki trener robi 艣wietn膮 prac臋 w mie艣cie Romeo i Julii.

Torino – Verona kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Torino wygra, kurs: 2,25

Verona wygra, kurs: 3,20

Remis, kurs: 3,35

Torino – Verona fakty meczowe

Spotkanie 13. z 11. dru偶yn膮 Serie A. Oba zespo艂y dzieli jeden punkt: 23 do 22 na korzy艣膰 go艣ci

W meczach z udzia艂em Torino pada 艣rednio nieco mniej ni偶 2,5 gola na mecz. W przypadku Verony 艣rednia zbli偶a si臋 do 4 trafie艅 na 90 minut!

Oba zespo艂y znacznie lepiej spisuj膮 si臋 u siebie. Torino w domu zgarn臋艂o 17 z 22pkt, za艣 Verona 16 z 23

W ubieg艂ym sezonie oba mecze tych ekip sko艅czy艂y si臋 remisami 1:1

Torino – Verona typy

Mo偶e powt贸rka z poprzedniego sezonu i kolejne 1:1. Patrz膮c na dyspozycje Hellas Verona, trudno jednak spodziewa膰 si臋 tak “niskiego” wyniku.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,73 BETFAN